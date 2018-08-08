Kahramankazan’da nikahlar internetten yayınlandı

08.2018 tarihinde 18 çift “evet” dedi. Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk’ün kıydığı nikahlar internet üzerinden de canlı olarak izlenebildi.

Tüm dünyada olduğu gibi Kahramankazan’da da 08.08.2018 tarihinde evlenmek isteyen çiftler nikah salonlarında yoğunluk oluşturdu. Kahramankazan Belediyesi Evlendirme Müdürlüğüne başvuran 18 çift dünya evine girdi. Kahramankazan Belediyesi Nikah Salonu’nda kıyılan nikahlarla çiftler yeni bir hayata adım atarken, salona kurulan ses ve görüntü sistemiyle kıyılan nikahlar “kahramankazan.bel.tr” üzerinden de canlı yayınlandı. Böylece çiftlerin çeşitli nedenlerle nikah törenlerine katılamayan yakınları da sevdiklerinin bu mutlu günlerine tanıklık etti. Kahramankazan Belediyesi Evlendirme Müdürlüğü tarafından 2018 yılı içerisinde 210 çiftin nikahının kıyıldığı öğrenildi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk de çiftlerin bu özel gününde nikah memurluğu görevini üstlendi. Ertürk, evlenen tüm çiftlere mutluluklar dileyerek, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın evlenen çiftlerimize yaptığı çok çocuk tavsiyesini yine kendilerine anımsatıyorum. Artık bu bir devlet politikası haline geldi. Mesaimizi bugün çiftlerimize ayırdık. Böyle özel bir tarihte yanlarında olmaktan dolayı çok mutluyum. Onlara bir ömür boyu mutluluklar diliyorum” dedi.