Kahramankazan'da ''Şehidimin Emanetleri'' projesi tanıtım töreni

Kahramankazan 15 Temmuz Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından hazırlanan "Şehidimin Emanetleri" projesi tanıtım töreninde konuşan Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, ''Gazilerimiz ve şehit yakınları ile birlikte büyük bir aileyiz'' dedi.

Kahramankazan 15 Temmuz Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından hazırlanan "Şehidimin Emanetleri" projesi, düzenlenen törenle tanıtıldı. Kahramankazan Belediyesi Çok Amaçlı Salonu'nda gerçekleştirilen törene şehit aileleri ve gaziler ile Kaymakam Engin Aksakal, Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Gevrek ile ilçe protokolü katıldı. 6 ay süreli olan proje kapsamında şehit ve gazi ailelerine istekleri doğrultusunda onların moral ve motivasyonunu artırıcı seminerler, kurslar ve il dışı geziler düzenlenecek. Proje sonunda şehit ve gazilerin çocuklarının çektiği doğa fotoğrafları ile yaptıkları sanatsal çalışmalar sergilenerek, dernek yararına satışa sunulacak.

Kahramankazan 15 Temmuz Şehit Aileleri ve Gazileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından hazırlanan projeye İçişleri Bakanlığı, Kahramankazan Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı destek veriyor. Proje ile şehitlerin anılarının yaşatılması, çeşitli aktivitelerle şehit yakınları ve gazilere moral ve motivasyon desteği vererek sosyal hayata entegrasyonlarının sağlanması amaçlanıyor. Yaklaşık 400 şehit yakını ve gazinin yararlanması beklenen projenin bütçesi ise 63 bin 225 TL olarak belirlendi.

''Gazilerimiz ve şehit yakınları ile birlikte büyük bir aileyiz''

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, böylesine anlamlı bir projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, belediye olarak projeye destek vermekten oldukça mutlu olduklarını belirtti. Ertürk, ''Şehit ailelerimiz bizlere kahraman şehitlerimizin emanetleridir. Gazilerimiz ve şehit yakınları ile birlikte büyük bir aileyiz. Onlar için ne yapsak az. Ancak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda onlar için elimizden geleni yapıyoruz ve onları asla yalnız bırakmıyoruz'' ifadelerini kullandı.