Kahramankazan’da Uluslararası Gençlik Çalıştayı

Programda konuşan Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, "28 üniversiteye tez konusu olmuş Kahramankazan’daki değişim ve gelişim bizleri mutlu ediyor" dedi.

Kahramankazan Belediyesi Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen ’’Uluslararası Gençlik Çalıştayı’’nın açılışında konuşan Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, ’’Kazan köyü diye tabir dilen ilçemiz bugün metropol bir ilçe olarak artık sadece küçük ölçekte etkinlikler yapmakla kalmadı, uluslararası etkinliklere ev sahipliği yaptı’’ ifadelerini kullandı. ’’Hep birlikte el ele vererek sonraki nesillere yaşanabilir, sevgi dolu, barış dolu bir dünya bırakma noktasındaki çabalarımız sürecek’’ diyen Ertürk konuşmasına şöyle devam etti:

’’Yerel yönetim noktasında bir şehrin sadece alt yapı, üst yapı, sosyal alanlarıyla değil, azim ve kararlılıkla beraber katılımcıya şeffaf, hesap verilebilir bir yönetimin nasıl olabileceğini gösterdiğimizi ifade etmek istiyorum. 28 üniversiteye tez konusu olmuş Kahramankazan’daki değişim ve gelişim bizleri mutlu ediyor. Biz hep beraber gelişen ve değişen dünya şartlarında sevgi dilini kullanarak dünyanın acımasızlıkları karşısında gençler olarak, hep birlikte el ele vererek farklı renklerle beraber bizden sonraki nesillere yaşanabilir, sevgi dolu, barış dolu bir dünya bırakma noktasındaki çabalarımız sürecek.’’

Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal ise, Kahramankazan’ın Ankara’daki ilçeler içinde en hızlı gelişen, değişen ve teknolojiyi takip eden ilçe haline geldiğini kaydederek, ’’Şu anda Başkent Üniversitesi ve Gazi Üniversitesinin iki meslek yüksek okulu burada çalışmalarını sürdürüyor. Gençlerimizin yetişmesinde en önemli eğitim süreçlerini Kahramankazan’da devam ettiriyorlar. Kahramankazan’ın bir diğer önemli özelliği ise ülkemizin savunma sanayinin beyni, fabrikaları şu anda Kahramankazan’da bulunuyor’’ şeklinde konuştu.

Eğitimin her şeyin temeli olduğunu vurgulayan Haberal, ’’Eğitim, sağlık, hukuk mekanizmaları birlikte çalışırsa o zaman ülkeler ileri ülke olur, gelişmiş ülke olur. Zaten bunlar belirli düzeye ulaşamazsa sorunlar olur. Bu ülkenin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu ülkeyi gençlere emanet etmiştir. Dolayısıyla hepimi gençlerimize güvenmeliyiz, gençlerimizin en iyi şekilde yetişmesi için üzerimize düşen ne görev varsa hepsini ne iyi şekilde yapmak zorundayız’’ dedi.