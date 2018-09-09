Ankara’nın tarihi yerlerini gezen öğrenciler, Kahramankazan’dan dünyaya barış mesajları verdi.

Kahramankazan Belediyesi Çok Amaçlı Toplantı Salonu’nda düzenlenen sertifika törenine Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Harun Tüfenkçi ve davetliler katıldı. Kahramankazan Belediye Başkanı Ertürk, törende yaptığı konuşmada dünyanın dört bir yanında gelen öğrencileri ilçelerinde ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Farklı kültürlerden geliyor olsak da bu farklılıklarımızı zenginlik olarak benimsemiş bir milletin torunlarıyız. Sizler burada Türk kültürünü öğrendiniz, bizler de sizlerin kültürünüzü öğrendik. Türkiye’de bir eviniz, Kahramankazan’da sıcak bir yuvanız olduğunu unutmayın” ifadelerini kullandı.

Dünyada ve özellikle Orta Doğu coğrafyasında kritik bir süreçten geçildiğini vurgulayan Ertürk, “Çalıştayımız, kaynaşma ve tanışmanın yanı sıra barışa da hizmet etti. Bu sertifikalar onun için büyük bir anlam ifade ediyor. Yalnızca aziz milletimizin değil, İslam aleminin ve mazlum milletlerin de umudu olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki Türkiye Cumhuriyeti coğrafyamızda ve dünyada barış ve sevgi dilinin kullanılması noktasında önemli adımlar atıyor. Sizler de bunu yerinde görerek, ülkelerinize barış elçileri olarak dönüyorsunuz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Ertürk, Ak ve Tüfenkçi, çalıştayı başarıyla tamamlayan öğrencilere sertifikalarını takdim etti. İspanya, Hollanda, Kosova, Polonya, Hindistan, Gine, Fil Dişi Sahilleri, Arnavutluk ve Azerbaycan’ın da aralarında bulunduğu 30 ülkeden 130’a yakın öğrencinin katıldığı çalıştayda, sivil toplum, katılımcı demokrasi, gençlik faaliyetleri, mültecilerin entegrasyonu gibi konularda atölye çalışmaları yapıldı. Yabancı gençlere 15 Temmuz destanı ve Türkiye hakkında bilgi sunuldu. Öğrenciler Anıtkabir ve TBMM başta olmak üzere Ankara’daki tarihi ve görülmesi gereken mekanları gezdi. Başkan Ertürk, törenin ardından öğrenciler onuruna akşam yemeği verdi. Öğrenciler burada Türk mutfağının tadına bakma fırsatı buldu. Öğrenciler ayrıca halk müziği sanatçısı Ali Seven’in seslendirdiği türküleri dinledi. Yabancı öğrenciler Ankara’nın Bağları ve Erik Dalı gibi oyun havalarına hep birlikte eşlik etti.