Kahramankazan'dan Sıfır Atık Projesi

Kahramankazan Belediyesi, israfın önlenmesi, atığın azaltılması ve dönüştürülmesini kapsayan atık yönetim felsefesi olarak tanımlanan Sıfır Atık Projesi'ni hayata geçirdi. Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, ''Geleceğimiz olan yavrularımıza daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için elimizden geleni yapacağız'' dedi.

Çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yönelik çalışmalarıyla dikkati çeken ve israfın önlenmesi, atığın azaltılması ile dönüştürülmesini kapsayan atık yönetim felsefesi olarak tanımlanan Sıfır Atık Projesi'ni hayata geçiren Kahramankazan Belediyesi, projeyi Türkiye'de uygulayan ilk ilçe belediyesi oldu. Bu kapsamda belediye binası ve belediye ek hizmet binaları ile spor ve sosyal tesislerine özel kumbaralar yerleştirildi. Ayrıca proje kapsamında belediye binası ve ek hizmet binalarındaki yemekhanelere de ayrıştırıcı üniteler konuldu. Buna göre tüm atıklar kağıt, plastik, cam, metal, organik ve geri dönüşmeyen atık bölmelerinden oluşan kumbaralarda toplanacak. Mutfaklara yerleştirilen ayrıştırıcı ünitelerde ise yemek artıkları ve kullanılan organik malzemeler muhafaza altına alınacak. Buna göre kumbaralarda toplanacak atıklar sınıflandırılarak geri dönüşüme tabi tutulacak. Organik atıklar ise solucan gübresi yapımında değerlendirilirken, geri dönüşemeyen peçete, izmarit gibi atıklar ise geri dönüşmeyen atıklar kapsamında imha edilecek. Ayrıca daha önce başlatılan geri dönüşüm projeleri kapsamında elektrikli ve elektronik aletler, bitkisel atık yağlar, ambalaj atıkları ve kullanılmış piller de ayrı ayrı toplanarak geri dönüşüme tabi tutulacak.

Sıfır Atık Projesi hakkında bilgilendirme seminerleri düzenlendi. Seminerlerde uzman eğitmenler belediye personeline projenin çevrenin korunması ve doğal kaynak kullanımının azaltılması konularındaki faydalarından bahsetti. Eğitimler sonucu edinilen alışkanlıklar ile evlere de ulaşılması planlanıyor. Bu doğrultuda belediye binası ve ek hizmet binalarındaki tüm çöp kutuları da kaldırıldı.

''Geleceğimiz olan yavrularımıza daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için elimizden geleni yapacağız''

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Sıfır Atık Projesi'ni Türkiye'de hayata geçiren ilk ilçe belediyesi olmaktan dolayı gurur duyduklarını belirterek, projeye öncülük eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve eşi Emine Erdoğan'a şükranlarını sunduğunu söyledi. Ertürk, Sıfır Atık Projesi'nin yalnızca bir çevre duyarlılığı çalışması olmadığını, aynı zamanda insanlığın geleceği adına atılmış önemli bir sorumluluk olduğunu kaydederek, ''Dünyanın en büyük sorunları arasında gösterilen çevre kirliliğine ve doğal kaynak kullanımının artışına proje ile engel olabiliriz. Atıklarımızı değerlendirerek sürdürülebilir kalkınmayı sağlayabiliriz, atıkları üretime dönüştürebiliriz. Sıfır atık kültürünü önce belediyemizde daha sonra da ilçemizin genelinde yaygınlaştıracağız. Geleceğimiz olan yavrularımıza daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.