Kahramankazanlı çocukların en mutlu günü

1 Ekim Dünya Çocuk Günü dolayısıyla Kahramankazan Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte konuşan Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, "Kahramankazan'da da Suriye'den gelen mülteci kardeşlerimizle beraber o savaşın kötü anılarını kaybetme noktasında lunaparkta doyasıya eğlenmeye devam ediyoruz" dedi.

Kahramankazan Belediyesi 1 Ekim Dünya Çocuk Günü dolayısıyla bir etkinlik gerçekleştirdi. İlçedeki lunaparkta düzenlenen etkinliğe aralarında Kahramankazan'da yaşayan mülteci çocukların da bulunduğu 50 çocuk katıldı. Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk de minik misafirlerini yalnız bırakmadı. Ertürk çocuklara elleriyle hazırladığı pamuk şekeri ikram ettikten sonra çocuklarla birlikte tüm oyuncaklara bindi.

Belediye olarak ülkenin geleceği ve yarınları olan çocuklara yönelik projelere önem verdiklerini belirten Ertürk, "İlçemizdeki çocuklarla sadece bugün değil, har zaman beraberiz ve onlarla birlikte eğleniyoruz. Bugün çocuklarımızla beraber çocukluğumuza döndük. Daha yaşanabilir bir dünya, barış ve sevgi dolu bir dünya, savaşların olmadığı, kan ve gözyaşının olmadığı, sevgi dolu bir dünyayı çocuklarımızla beraber inşallah gelecek nesillere hep beraber aktarmış olacağız" ifadelerini kullandı.

"Yalnızca aziz milletimizin değil İslam aleminin ve mazlum milletlerin de umudu olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye Cumhuriyeti'nin 'Yurtta barış dünyada barış' ilkesinden yola çıkarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diyen Ertürk, "Bugün de bile zulüm altında belki bombalar altında inim inim inleyen çocuklar var dünyanın çeşitli noktalarında. Başta Ortadoğu olmak üzere yine Suriye'de de aynı şekilde. Kahramankazan'da da Suriye'den gelen mülteci kardeşlerimizle beraber o savaşın kötü anılarını kaybetme noktasında lunaparkta doyasıya eğlenmeye devam ediyoruz" şeklinde konuştu.