Kahramankazanlıların adalet nöbeti sürüyor

Kahramankazanlıların, 15 Temmuz'da yaşanan eylemlere ilişkin davaların görüldüğü Sincan Cezaevi önünde başlattıkları adalet nöbeti sürüyor. AK Parti Ankara İl Başkanlığı da FETÖ'ye tepki göstermek üzere Sincan Ceza İnfaz Kurumları önünde basın açıklaması yaptı.

FETÖ darbe girişiminin komuta merkezi olan 4'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan (Akıncı Üssü) kalkarak sivil halkı, TBMM'yi ve devlet kurumlarını bombalayan F-16'ları engellemeye çalışırken 9 şehit, 92 gazi veren Kahramankazanlıların, 15 Temmuz'da yaşanan eylemlere ilişkin davaların görüldüğü Sincan Cezaevi önünde başlattıkları adalet nöbeti sürüyor. AK Parti Ankara İl Başkanlığı da FETÖ'ye tepki göstermek üzere Sincan Ceza İnfaz Kurumları önünde basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasına AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ve Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, milletvekilleri ve bazı ilçe belediye başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Kahramankazanlı şehit yakınları ve gazilerin de aralarında bulunduğu yüzlerce Kahramankazanlı da basın açıklamasına destek verdi.

“Dertleri ile dertlendik”

AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan burada yaptığı açıklamada, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin davaları başladığı günden bu yana takip ettiklerini belirterek, “Bu süreç içinde darbe davalarını takip eden şehit yakınları ve gazilerimizin her zaman yanında olduk. Onların dertleri ile dertlendik. Devletimizin ve milletimizin bekasına yönelik tehdidin bertaraf edilmesi noktasında canlarını ortaya koymuş olan gazilerimiz ile bu uğurda canlarını feda etmiş olan aziz şehitlerimizin fedakarlıklarına her zaman sahip çıktık, çıkmaya da devam edeceğiz” dedi.

"İlk günden beri buradayız"

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk de, 15 Temmuz hain darbe girişiminin engellenmesinin sembolü haline gelen Kahramankazanlılar olarak, duruşmanın başladığı günden bu yana aralıksız olarak Sincan Cezaevi önünde olduklarını söyledi.

Ertürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kahramankazan halkı olarak 9 şehit, 92 gazimizin ve Türkiye'deki 251 şehidimiz ve 2 bin 193 gazimiz için davaların takipçisiyiz. Türk milletinin 15 Temmuz'da gösterdiği destansı direnişin simgesi olarak ilçemize ‘kahraman' unvanı verildi. 81 il, 957 ilçe adına ilçemize verilen bu unvanın getirdiği sorumluluğun bilinci içerisinde davayı takip ediyoruz. Türk milleti, 15 Temmuz hain darbe ve işgal girişimini önce Allah'ın yardımı sonra da yalnızca aziz milletimizin değil, İslam aleminin ve mazlum milletlerin de umudu olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a olan inancı ve onun ateşlediği işaret fişeğini takip etmesi sayesinde önlemiştir. Bağımsız Türk yargısının, bu vatan hainlerine karşı en ağır cezayı vereceğine olan inancımız tamdır. Şehit yakınlarımız ve gazilerimiz için elimizden geleni yapıyoruz. Onlar için ne yapsak az. Allah hepsinden razı olsun.”

İkramlar sürüyor

Kahramankazan Belediyesi'nce cezaevi girişine kurulan çadır ve stantlarda da duruşmayı takip eden vatandaşlara ve kamu görevlilerine çeşitli ikramlarda bulunulmaya da devam ediliyor. Kahramankazanlıların darbeci hainlere karşı verdiği destansı mücadele ile ve Kahramankazanlı şehit ve gazilerin yaşam öykülerini anlatan dergi ve kitaplar da vatandaşlara dağıtılıyor.