Kahramanlardan Ertürk'e anlamlı ziyaret

Şehit Yakınları ve Gaziler Federasyonu üyeleri, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk'ü ziyaret etti. Şehit yakınları ve gaziler, kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmayan Başkan Ertürk'e teşekkür etti.

Şehit Yakınları ve Gaziler Federasyonu üyelerinden oluşan heyet, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk'e anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Ertürk, Federasyon Başkanı Levent Yücel ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Başkan Ertürk, yakından ilgilendiği şehit yakınları ve gazilerle sohbet etti.

Federasyon Başkanı Yücel, 15 Temmuz gecesinden bu yana sürekli yanlarında olan ve kendilerine her zaman destek olan Başkanı Ertürk'e tüm gaziler ve şehit aileleri adına teşekkür ettiğini söyledi. Yücel, “Gaziler ve şehit yakınları olarak federasyonumuz çatısı altında bir araya gelerek büyük bir aile olduk. 15 Temmuz gecesi hainlere karşı nasıl dimdik durduysak bundan sonra da vatanımıza, devletimize ve milletimize yönelik tüm tehditlere karşı aynı hassasiyetle hareket edeceğiz” dedi.

“Haklarını ödeyemeyiz”

Başkan Ertürk, 15 Temmuz gecesi jet üssü önünde toplanan Kahramankazanlıların kendi halkını bombalayan F-16'lara karşı verdiği destansı direniş sonrasında 9 şehit, 92 gazi verdiğini anımsattı. Ertürk, “Ülkemizin bölünmemesi, vatanımızın sonsuza dek yaşaması, bayrağımızın inmemesi, ezanlarımızın susmaması ve demokrasimizin yaşaması için canlarını hiçe sayarak gözlerini bile kırpmadan sadece silahlara değil, F-16'lara, tanklara göğüslerini siper eden kahramanlarımız için elimizden geleni yapıyoruz. Gazilerimiz ve şehitlerimizin geride kalanları ile büyük bir aile olduk. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da söylediği gibi ‘onlar için ne yaparsak yapalım haklarını ödeyemeyiz.' Allah hepsinden razı olsun” diye konuştu.