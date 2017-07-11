Kahramanların isimleri Çankaya’da yaşayacak

Bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine yaşamak için mücadeleyi en üstte tutacağız” dedi.

15 Temmuz’un kahraman askeri Şehit Ömer Halisdemir ve İzmir Adliyesi’ndeki katliamı önleyen kahraman polis memuru Fethi Sekin’in adlarının verildiği iki park, Çankaya’da vatandaşların da katılımıyla açıldı. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, kahraman şehit Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir ve kahraman Polis Memuru Fethi Sekin’in adının verildiği iki parkın açılışını yaptı.

Huzur Mahallesi’nde gerçekleşen açılış töreninde konuşan Taşdelen, “Ömer Halisdemir ve Fethi Sekin isimleri asla unutulmayacak, bizler de onların izinde Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatacağız, ülkemizi böldürmeyeceğiz, demokrasimize sahip çıkacağız. Bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine yaşamak için mücadeleyi en üstte tutacağız” diye konuştu.Kahraman şehitlerin adını yaşatmanın bir görev ve onur olduğunu vurgulayan Taşdelen, şunları söyledi:

“Ömer Halisdemir, 15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ’ye karşı kahramanca bir mücadele gösterdi ve Özel kuvvetlerde kendi hayatı pahasına darbenin önlenmesinde çok büyük bir görev üstlendi. Ömer Halisdemir ismi burada sonsuza kadar yaşayacak. Çünkü, bizler darbelere karşıyız, demokratik, çoğulcu parlamenter sisteme inanıyoruz. 15 Temmuz günü tüm siyasi partiler, Meclis ve halk darbeye karşı çıkmıştır, direnmiştir. Fethi Sekin ise İzmir’de PKK terör örgütünün yaptığı bir eylemde kendi hayatını hiçe sayarak bir katliamın önüne geçmiştir. Kahraman polisimiz teröre karşı dimdik durmuştur."

Terörün bir insanlık suçu olduğunun altını çizen Taşdelen, mücadelenin hep birlikte omuz omuza verilmesi gerektiğini söyledi.

Açılışlar için tarih verdi

Törende Çankaya Belediyesinin yatırımları hakkında da bilgi veren Taşdelen, açılışlar için de tarih verdi. Taşdelen, Zülfü Livaneli Kültür Merkezi, Masal Kalesi Gündüz Bakımevi, Çamlıtepe Gündüz Bakımevi, Ayşe Serim Gündüz Bakımevinin Eylül sonuna kadar açılışının gerçekleştirileceğini belirtti. İnşaatı devam eden Birlik ve Çiğdem’deki yüzme havuzlarının, Oran ve Esat’taki Çankaya Evi’nin, Esat, Huzur ve Cebeci pazar yerlerinin bir yıl içerisinde, Atatürk Kültür Merkezi’nin ise en geç Ekim 2018’e yetişeceğini aktardı. Taşdelen, Çankaya Belediyesi tarihinin en büyük yatırım döneminin yaşandığını söyledi.

Huzur Mahallesi’nde bulunan, toplam 3 bin 206 metrekarelik bir alandan oluşan Ömer Halisdemir ve Fethi Sekin Parklarının açılış törenine CHP Ankara İl Yönetimi, CHP Çankaya İlçe Başkanı Selçuk Dereli ve çok sayıda vatandaş katıldı. Her iki parka şehitlerin özgeçmişinin yer aldığı kaideler de yerleştirildi.