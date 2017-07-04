Kahramanmaraşlı iş adamlarından Hamamönü çıkarması

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki ile bir araya gelen heyet, Altındağ’da gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Heyete önce kısa bir sunum yapan Başkan Tiryaki, belediyenin restorasyon çalışmaları hakkında bilgi verdi. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Serdar Zabun ile Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Duran Balsuyu’nun da yer aldığı heyet, daha sonra Hamamönü’nü dolaştı ve Sanat Sokağı’nı ziyaret etti. Bölgedeki tarihi evlerden ve konaklardan oldukça etkilenen heyet üyeleri, bol bol fotoğraf çekti.