Kahve ve çikolata tutkunları Ankara’da buluştu

"2 Tat 5 Duyu" sloganıyla Ankara’da düzenlenen "Kahve & Çikolata Festivali", kahve ve çikolata tutkunlarını buluşturdu. Sektör öncülerini ve 3. dalga kahve akımını barındıran festivalde, dört gün boyunca birbirinden renkli ve ’lezzetli’ aktiviteler yer aldı. Organizasyonda, atölye çalışmaları, seminer ve konferanslarda tüm ziyaretçilere akademik bir gösteri sunuldu.

Festivalin sosyal sorumluluk projesi kapsamında ödüllü şeflerin gözetmenliğinde down sendromlu çocuklar için bir atölye düzenlendi. Şefler, Mavi Barış Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nden gelen çocuklara çikolatalı ’lolipop’ yapmayı öğretti. Etkinlik ziyaretçilerin büyük ilgisiyle karşılandı.

Festivalde 30 seminer, 10’dan fazla atölye, yarışma, konser ve gösteri düzenlendi. Ziyaretçilerin profesyonel ellerden yapılan kahve ve çikolataları tatma fırsatı bulduğu festivalde, seminer ve konferanslarla çikolatanın serüveni ve tadım teknikleri, el yapımı şuruplar ve kahve kokteylleri anlatıldı. Çikolata yapımı konusunda farklı etkinliklerin de düzenlediği festivale aileleriyle gelen çocuklar renkli anlar yaşadı.

Festival kapsamında, 2015 Avrupa ve Orta Doğu ve Afrika Barista Şampiyonası’nda yer alan Gürkan Kumak’ın, ’Türk kahvesinin hikayesini anlattığı konferans ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Sivil toplum kuruluşu Baristas Vakfı’nın kurucu üyesi Atilla Narin, "Anadolu’nun kayıp kahveleri" adlı seminerde Türkiye tarihindeki kahvenin önemine dikkat çekti. Festivalin son günü ise 2011 Dünya Çikolata Ustaları Yarışması’nda “En İyi Çikolata” ödülünü kazanan çikolata sanatçısı Gamze Baş, çocuklarla beraber "Benim Tatlı Çikolatam-Sweetart with my Sweetheart" adlı bir atölye gerçekleştirdi.

Çikolatadan çanta ve ayakkabı heykelleri sergilendi

Festival alanının en ilgi çekici köşelerinden birisi de çikolatadan yapılan heykellerin bulunduğu alan oldu. Çikolatadan yapılan ayakkabı ve çanta heykelleri festival boyunca yoğun ilgi gördü. Ziyaretçilere binlerce çeşit ürünü deneyimleme fırsatı sunan festival süresince, ziyaretçiler dünyaca ünlü şeflerin gizli tariflerinin uygulamalarına da tanık oldu.

Ünlü isimler festivalde sahne aldı

Etkinlik kapsamında Buray, Fatma Turgut ve Can Bonomo konserleri de katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. İlk akşam Congresium Teras’ta gerçekleştirilen konserde ise 90’lar konseptinde canlı performans sergilendi.