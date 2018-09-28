Keçiören Belediyesinin Kalaba Kent Meydanı'nda başlattığı ücretsiz internet hizmetine ilişkin konuşan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, ''Teknoloji ve iletişim çağının yaşandığı bu dönemde vatandaşlarımızın bu hizmetten ücretsiz faydalanması bizim belediyecilik anlayışımızın bir gereğidir'' dedi.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla ücretsiz internet hizmetini yaygınlaştırmayı hedefleyen Keçiören Belediyesi, Kalaba Kent Meydanı'nın ardından Fatih Sultan ve Yavuz Sultan Selim Parkı'nda ücretsiz internet hizmeti vermeye başladı. Ücretsiz internet hizmetine ilişkin devam eden fizibilite değerlendirmesinin ardından vatandaşların yoğun olarak tercih ettiği açık ve kapalı sosyal tesislerde kullanıma sunulacak olan proje iletişim kolaylığı sağlayacak. Projenin yaygınlaştırılması için internet sağlayıcısı operatörlerle görüşmeler devam ederken, fiber altyapının mevcut olduğu yerler göz önünde bulundurularak çalışmalar hız kazanacak.

Ücretsiz internet hizmetinin özellikle gençler için olmazsa olmaz olduğunu söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, ''İnternet teknolojisine bütün vatandaşlarımızın ulaşabilmesi için sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarımıza hız kazandırdık. İlk etapla Kalaba Kent Meydanı'nda ücretsiz internet hizmetinin denemesini yaptık. Verimlilik kontrollerini sağladıktan sonra ücretsiz internet hizmetini yaygınlaştırma kararı aldık. Hem alt yapısı uygun olan hem de vatandaşlarımızın yoğunlukla kullandığı parklarımızı ve diğer sosyal alanlarımızı göz önünde bulundurarak fizibilite çalışmalarımızı sürdürüyoruz. GSM operatörleriyle gerekli teknik konuları görüştükten sonra ücretsiz internet hizmetini yaygınlaştıracağız. Teknoloji ve iletişim çağının yaşandığı bu dönemde vatandaşlarımızın bu hizmetten ücretsiz faydalanması bizim belediyecilik anlayışımızın bir gereğidir'' ifadelerini kullandı.

Ücretsiz internetten yararlanmak isteyenler, Keçiören Belediyesi kablosuz ağını bularak bağlantı kuruyor. Sistemin yönlendirdiği web sitesinden telefon numaralarıyla kayıt oluşturarak telefonlarına gelen kısa mesajdaki doğrulama kodunu sisteme giriyor. Bu işlemin ardından vatandaşlar telefon numaralarına tanımlanan aylık bin 200 dakikalık ücretsiz interneti kullanma hakkı kazanıyorlar.