Kaldırımlar yayalarındır

Zabıta, kaldırımlara park eden araçların yaya geçişlerini engellemelerini önlemek amacıyla yaya haklarını anlatan broşür dağıtıyor.

Çankaya Zabıtası kentsel bir sorun haline gelen kaldırıma araç parkını önlemeye yönelik çalışmalar yürütüyor. Kent merkezinde kaldırımlara park eden araçlara yaya haklarını anlatan broşür bırakan Zabıta ekipleri, tüm yayaların kaldırımları kullanabilmeleri çaba gösteriyor.

Yayalara ayrılmış yerlerin sadece yayalara ait olduğuna dikkat çekilen ve yaya haklarına saygı duyulması temennisinin yer aldığı bilgilendirme broşüründe şu ifadelere yer veriliyor:

"-Üzerine taşıtınızı park etmiş olduğunuz yer, yayaların kullanımına ayrılmış kaldırımlardır.

-Yaya yolları ve kaldırımlar, sadece yayaların güvenli ulaşımı için yapılmış yerlerdir.

-Küçük çocuklar, hamileler, bebek arabalılar, yaşlılar, elinde yük taşıyanlar, tekerlekli sandalye ve koltuk değneği kullanan engelli vatandaşların tümü, yaya kaldırımını kullanmak durumundadır. Taşıtların kaldırımlara park edilmesi sonucu, yayalar taşıt yollarını kullanmak durumunda kalmakta ve tehlike yaşanmaktadır.

-Yaya ağırlık standartlarına göre yapılmış kaldırımlar, park eden taşıtların hareketi ve ağırlığı nedeniyle hasar görmekte, kısa sürede kullanılmaz hale gelmektedir. Dolayısıyla 20-30 yıl kullanılması gereken ve herkesin vergileriyle yapılan kaldırımların tamiri ve yenilenmesi için kısa aralıklarla Belediye kaynakları harcanmak zorunda kalınmaktadır.

-Araç park yeri sorunu nedeniyle yaya kaldırımlarının işgal edilmesi kabul edilemez. Çünkü araç sürücüleri de araçtan indiğinde bir yayadır ve kaldırımları güvenle ve engelsiz kullanma hakkına sahiptir.

-Aracınızı yaya kaldırımına park etmemenizi diler, yaya haklarına saygı duyulan bir kent için göstereceğiniz duyarlılıktan dolayı teşekkür ederiz."