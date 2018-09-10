Kale Geçlik Platformu çocukları, Ankapark'ta gönüllerince eğlendiler

"Bu Dünya'yı İyilik Kurtaracak Platformu", Kale Gençlik Platformu'na üye çocukları, Ankapark'ta gezdirerek eğlenmelerini sağladı.

Bu Dünya'yı İyilik Kurtaracak Platformu, Kale Gençlik Platformu çocukları için emek ve zaman harcayarak çocukları mutlu ettiler. Ankapark'ı gezerek doyasıya eğlenen Kale Gençlik Platformu çocuklarına, kırtasiye malzemeleri, kitap ve çanta hediye edildi. Güzel dakikaların yaşandığını etkinlikte Öznur Özen, Serap Çetin ve Kale Gençlik Platformu Başkanı Erkan Kaptan duygu ve düşüncelerini aktardılar. Bu Dünya'yı İyilik Kurtaracak Platformu üyesi Serap Çetin, “5 senedir gönüllü olarak platformda çalışıyorum. Kendim geçmişimde 2 kez kanser hastalığı atlattım. Bu nedenle duyarlılığımı tamamen ihtiyaç sahibi insanlara hastalara engellilere bu tür insanlara harcıyorum. Kale Gençlik Platformunu da Mustafa Şahin sayesinde tanıdım. İyi ki tanımışım bugün onlara burada Öznur hanımla birlikte bir etkinlik hazırladık. Hem okul öncesi bir moral olsun hem de onların gözü gönlü hiç bir şeyde kalmasın diye böyle bir çalışma düzenledik. Elimizden geldiğince yüreğimizi sevgimizi katarak birbirimize sürekli koordine olarak çocuklarımızı nasıl mutlu edebiliriz diye uğraştık. Bu etkinlik için 7'den 70'e emeği geçen herkese ve özellikle Almanya'dan bize kırtasiye malzemelerini temin eden Şerife Keçeli Sırkıntı hanıma kendim ve çocuklar adına çok teşekkür ediyorum” dedi.