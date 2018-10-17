Kale Gençlik Platformundan çocuklara yardım

Ankara Altındağ Kale Gençlik Platformu, Kale Mahallesi'nde yaşayan yardıma muhtaç çocuklara bot ve mont yardımında bulundu.

Ankara Altındağ Kale Gençlik Platformundan yapılan açıklamada, Kale Mahallesi'nde yasayan muhtaç çocuklara ilgi ve alakanın artmasından mutluluk duyulduğu vurgulanarak, "Birçok üniversite öğrencisinin Kale Gençlik Platformu için neler yapabiliriz diye bize başvurmaları çocuklara destek olmak istemeleri bizi heyecanlandırıyor ve güçlendiriyor, gençlerimizin çocuklarımıza yaşları yakın olması açısından iletişimleri birbirlerini anlamaları daha olumlu sonuçlar veriyor. Üniversiteli öğrencilerin yeni projeler etkinlikler düzenleyecek olmaları çok güzel. Bizler bu gençlere Kale Gençlik Platformu olarak yapacakları tüm çalışmalarda tüm desteği çocuklarımız için vereceğiz. Ayrıca birçok yardımseverden, gönüllülerimizden, ailelerimizden aldığımız olumlu tepkiler doğru yolda olduğumuzu gösteriyor" denildi.

Açıklamada, eğitim döneminin başlamasıyla birlikte 200 çocuğun kırtasiye ihtiyaçlarının temin edildiği belirtilerek, kışın yaklaşmasıyla da 200 çocuğa bot ve mont dağıtılmasının hedeflendiği vurgulandı. Pazar günü yapılan etkinlikle 40 ailenin bütçesine katkıda bulunulduğu kaydedilerek, ilk parti 40 çocuğa bot ve mont dağıtıldığı kaydedildi.