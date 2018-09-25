Kalecik'e Ajans Desteği

Ankara Kalkınma Ajansı'nın 2018 Yılı Yerel Ürün Ticarileştirme Mali Destek Programı kapsamında desteklenen ve Kalecik Belediyesi tarafından yürütülen “Elinin Hamuruyla” projesi için sözleşme 18 Eylül'de imzalandı.

Projeye ait sözleşme, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık ile Kalecik Belediye Başkanı Filiz Ulusoy tarafından imzalandı. Projede, Kalecik'in tarihi, kültürel ve doğal mirasını korumak ve yaşatmak, yöresel ürünlerin ticaretini yaygınlaştırmak ve katma değer sağlamak, turizm sektörüne kazandırmak, bu değerlerin istihdam olanaklarını oluşturmalarını sağlamak bu sayede köyden kente göçü engellemek ve ilçe ekonomisinin rekabetçi bir yapıya kavuşmasını sağlamak amaçlanıyor. Bu kapsamda, yöreye özgü ‘Kalecik Ekmeği'nin ve ‘Kalecik Çöreği'nin ticarileştirilmesi sağlanacak. Toplam bütçesi 507 bin TL olan projede, yöresel ve tarihi değerlerini barındıran köy fırınları inşa edilerek gıda standartlarına uygun üretim, tanıtım ve pazarlama sistemleri geliştirilecek ve uygulanacak. Ayrıca, üretim, pazarlama ve dış ticaret konularında gerekli eğitimler ve sertifikasyon sistemleri hayata geçirilecek. Proje kapsamında gerçekleştirilecek festival gibi etkinlikler ile kırsal turizme destek sağlanması da hedefleniyor.

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık, “Desteklediğimiz proje ile Kalecik ilçesinin Ankara'nın turizm merkezlerinden birisi olmasını amaçlıyoruz. Ayrıca yöreye özgü ürünlerin ticarileştirilmesini sağlayarak, bölge halkının gelir kaynaklarını arttırmayı hedefliyoruz” dedi.