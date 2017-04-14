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14 Nisan 2017 18:40

Kalecikliler Derneği’nden Pursaklar’da ‘evet’ açıklaması

Kalecikliler Derneği, Pursaklar Belediyesi Abdurrahim Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi’nde “16 Nisan’da güçlü Türkiye için kararımız evet” dedi.

Kalecikliler Derneği’nden Pursaklar’da ‘evet’ açıklaması

14 Nisan 2017 18:40


Kalecikliler Derneği tarafından düzenlenen programa AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, Kalecik Belediye Başkanı Filiz Ulusoy, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda Kalecikli katıldı. Programda selamlama konuşması yapan Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, “Aramıza fitne tohumu atabilirler, nifak sokabilirler ama bizler birlik beraberliğimizi bozmayacağız. Bu bir parti seçimi değil. Vatanımız için, bayrağımız için, milletimiz için yapacağımız bir referandum. İnşallah 16 Nisan’da sandıkları evet ile patlatacağız” dedi.


Referanduma ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler ise mevcut sistemin iki başlı olduğunu belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanımızın bu ülkeye en büyük hizmetlerinden biri Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini getirmesi olacaktır. Bu sistemle kavgalar bitecek, Türkiye daha da güçlü hale gelecek. Pursaklar ve Kalecik her zaman olduğu gibi yine güçlü bir destek ile rekor kıracaktır. Buna inanıyoruz. Yalancının mumu yatsıya kadardır. 16 Nisan’da yalancıların mumu sönecek” ifadelerini kullandı.


Kalecik Belediye Başkanı Filiz Ulusoy da ev sahipliğinden dolayı Başkan Çetin’e teşekkür ederek 16 Nisan referandumunun önemli olduğunu söyledi. Ulusoy, “Kalecik olarak bizler güçlü Türkiye’den yana evet diyoruz” dedi.


Programın sonunda Kalecik Belediye Başkanı Filiz Ulusoy, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler ve Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin’e kültür hizmetlerinin yer aldığı kitapları takdim etti.




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