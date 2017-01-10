Diğer
Kategoriler
10 Ocak 2017 10:34

Kalkan’dan Başkan Yaşar’a ziyaret

Kalkan’dan Başkan Yaşar’a ziyaret

10 Ocak 2017 10:34

Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürü Zafer Kalkan, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ı ziyaret etti.
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, İlçe Emniyet Müdürü Zafer Kalkan’ı makamında ağırladı. Geçtiğimiz haftalarda Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Kalkan, "Yenimahalle, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının uyum içerisinde çalıştığı bir ilçe. Bu uyumda sizin emeğinizin ve katkınızın büyük olduğunu biliyorum" dedi.

"Desteğiniz çok değerli"
Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü olarak ilçede hakim olan huzur ortamına katkı sağlamaya devam edeceklerini dile getiren Kalkan, "Yenimahalle’de göreve başlayalı kısa bir süre olmasına rağmen belediyemizin müdürlüğümüze katkılarının çok büyük olduğunu gördüm. Emniyetimize hibe ettiğiniz 5 adet araç da önemli bir ihtiyaca cevap verdi. Desteğiniz bizim için çok değerli ve önemli" ifadelerini kullandı.

"Her şey Yenimahallelilerin huzuru için"
Kurumlar arası işbirliğinin önemine dikkat çeken Yaşar ise "Her şey Yenimahalle halkının huzur için. Bu huzuru sağlamak da tüm kamu kurum ve kuruluşlarına önemli görevler düşüyor. Hepimiz görev bilincinde çalışırsak, kavga yerine işbirliğine önem verirsek ülkemizde birliği ve beraberliği sağlarız" diye konuştu.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
2
°
C
Kar Yağışlı
  • Çarşamba
    Kar Yağışlı
    2°C
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    -1°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    -1°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    1°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç