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14 Nisan 2017 13:41

Kalkınma Ajansı Ankaralılara devlet desteklerini anlattı

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından devlet destekleri konusunda düzenlenen bilgilendirme toplantısı, 12-13 Nisan 2017 tarihlerinde Başkent Öğretmenevi’nde yapıldı.

Kalkınma Ajansı Ankaralılara devlet desteklerini anlattı

14 Nisan 2017 13:41


Etkinliğin ilk gününde KOSGEB, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İŞKUR, TÜBİTAK, SGK, Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleri anlatıldı. 13 Nisan 2017 tarihinde devam eden programda; Ekonomi Bakanlığı, Orta Anadolu İhracatçıları Birlikleri, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı destekleri kurum uzmanları tarafından katılımcılara aktarıldı. Ankara Kalkınma Ajansı tarafından her yıl düzenlenen etkinlik ile girişimcilerin, iş adamlarının ve potansiyel yararlanıcıların bilgilendirilmesi ve destekler hakkında farkındalık sağlanması amaçlanıyor. Toplantı ile sanayi ve tarım yatırımları, girişimcilik, Ar-Ge, dış ticaret, sosyal güvenlik gibi yoğun başvuru alan ve Ajans Yatırım Destek Ofisine en çok sorulan devlet destekleri ve yatırım teşviklerine ilişkin en doğru kaynaklardan bilgilendirme yapılması ve ilgili kurum kuruluşlar ile destekler hakkında bilgi almak isteyenlerin bir araya getirilmesi hedefleniyor. Programda devlet destek ve teşvik unsurları, ilgili kurum ve kuruluşların uzmanları tarafından gerçekleştirildi. Etkinlikte bilgi sunumunun yanı sıra öncelikli olarak Ankara bölgesinde sağlanan ve potansiyel yararlanıcıların faydalanabileceği destekler hakkında detaylı bilgi verildi.


Toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık, “Her yıl düzenlediğimiz devlet destekleri bilgilendirme toplantısı bu yıl da büyük ilgi gördü. Program ile Ankara’da yatırım yapmak, iş kurmak, işini büyütmek isteyen girişimcilere sağlanan destek ve teşvikleri birinci elden paylaşıyoruz. Bilindiği üzere kamunun yatırımcılara sunduğu ciddi destekler söz konusu. Özellikle Ankaralı girişimcilerin, firmaların bu desteklerden maksimum oranda faydalanmasını istiyoruz. Bu amaçla düzenlediğimiz etkinliğimizi önümüzdeki yıllarda daha geniş katılımlı olarak yapmaya devam edeceğiz” dedi.




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