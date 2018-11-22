Kalpten gelen yolculuk Çanakkale ve Safranbolu ile yol aldı

Çanakkale ve Safranbolu-Amasra rotaları üzerinden devam eden gezilerden Çankayalılar da memnun kaldı.

Çankaya Belediyesinin, “Kalpten Gelen Yolculuk” adıyla geçen yıl ilk kez düzenlediği kültür gezilerine bu yıl da ilgi yoğun oldu. Geçen yıl 20 bin Çankayalının Amasra, Kapadokya, Eskişehir ve Konya illerini görerek yeni kültürler keşfetmesini sağlayan Çankaya Belediyesinin bu yıl Çanakkale, Amasra, Safranbolu'dan oluşan kültür gezilerine 14 bin kişi katıldı.

Mayıs ayında başlayan ve yaz dönemi yoğun bir programla devam eden gezilerde öncelik daha önce Ankara dışına çıkmamış vatandaşlara verildi. Bademlidere, Cebeci, Dikmen, Karapınar, Mimar Sinan, Mürsel Uluç, Sokullu, Umut, Bayraktar Çankaya Evlerinde alınan kayıtların yanı sıra Çankaya'nın ihtiyaç sahibi vatandaşlar için uygulamaya koyduğu Halk Kart projesinden ve yine üniversite öğrencilerine yönelik burs programı olan Çankaya'nın Filizleri projesinden faydalananların da katıldığı gezi programlarından dernekler de yararlandı.

Konaklamalı Çanakkale gezisinin güzergahı; Kilit Bahir Kalesi, Rumeli Mecidiye Tabyası, Bigalı Köyü Atatürk Evi, Anzak Koyu, Büyük Anafartalar Köyü, Arıburnu, Mehmetçiğe Saygı Anıtı, Kanlı Sırt Avusturalya Anıtı, Kırmızı Sırt Tünel ve siperler, 57. Alay Şehitliği, Conkbayırı Yeni Zelanda ve Atatürk Anıtı, Anafartalar Ovası, Alçıtepe Köyü, Salim mutlu Müzesi, İkiz Koyu, Seddülbahir Köyü, Çanakkale Şehitler Abidesi, Şahindere Sargı Yeri Şehitliği, Soğanlıdere Sargı Yeri Şehitliği, Havuzlar Şehitliği. Safranbolu-Amasra gezi güzergahı ise Hıdırlık Tepesi, Cinci Han, Yemeniciler Arastası, Küçük Liman, Barış Akarsu Parkı, Büyük Liman, Ceneviz Kalesi, Fatih Cami, Ağlayan Ağaç, Tahtacılar Çarşısı'ndan oluşuyor. Vatandaşın memnuniyetinin yüksek olduğu gezi programlarında öğle ve akşam yemeğinde de gidilen yöreye özgü menüler sunuldu.