Kamelyalar Mamak’ın dört bir yanında

Yılbaşından bugüne kadar yüz kamelyanın monte edildiği Mamak’ta tamamen ergonomik ve sağlıklı ürünler kullanılıyor. Eskiyen grupları da yenileyen belediye ekipleri, park ve bahçeleri birer yaşam alanı olarak vatandaşların hizmetine sunuyor.

"Kendimiz üretiyoruz"

Kamu kaynaklarının daha verimli ve etkin kullanılması amacıyla Mamak Belediyesi Kayaş Atölyeleri’nde üretime devam ettiklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Satın almak yerine üretim yaparak tasarruf sağlıyoruz. Atölye ekibimizin maharetleriyle üretilen kent mobilyalarımızı şehrimizin muhtelif noktalarına yerleştirerek vatandaşlarımızın kullanımına sunuyoruz” dedi.

"Temiz tutalım"

Eskiyen parklarda yenileme çalışmalarının da devam ettiğini kaydeden Akgül, “Parklarımızı çok amaçlı olarak dizayn ediyoruz. Çocuklarımız bu özel alanlarda oyun oynayıp eğlenirken aileleri de hoş vakit geçirip dinlenebiliyor” dedi. Akgül, yenileme çalışmaları kapsamında vatandaşların kamuya açık alanları temiz tutarak destek olabileceğinin de altını çizdi.