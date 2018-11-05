Kamer Genç'in adı Çankaya'da yaşayacak

Çankaya Belediyesi Türk siyasetinin duayen ismi Kamer Genç'i unutmadı. Mutlukent Mahallesi'nde yapılan ve Kamer Genç adı verilen yeni park törenle hizmete açıldı.

Çankaya Belediyesi, 1987 yılında başlayan ve 22 Ocak 2016 tarihinde yaşamını yitirene kadar süren 29 yıllık siyasi yaşamı boyunca renkli kişiliği ve cesur söylemleriyle dikkat çeken Kamer Genç'i unutmadı. Büyük bir vefa örneği gösteren Çankaya Belediyesi, unutulmaz siyasetçinin adını ilçede sonsuza dek yaşatacak parkı törenle hizmete açtı.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in ev sahipliğinde gerçekleşen açılış törenine Kamer Genç'in eşi Sevim Genç, Cumhuriyet Halk Partisi TBMM Meclis Başkan Vekili Levent Gök ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kamer Genç'in Cumhuriyetin armağanı olan eğitim sayesinde kendini yetiştirerek nasıl halkına hizmet edildiğinin en güzel örneklerinden biri olduğunu belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Türkiye'nin çok önemli dönemlerinde tek başına çok önemli bir muhalefeti ortaya koymuştur. Kamer Genç bir Cumhuriyet aydınıdır. Siyasette hep mücadele etmiştir, gözünü budaktan sakınmamıştır ve halkı için doğru olan neyse hep dile getirmiştir. O nedenle Kamer Genç adını Çankaya'da yaşatmak bizim için bir onurdur” dedi.

Sevim Genç Taşdelen'e teşekkür etti

Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen'e teşekkür eden Kamer Genç'in eşi Sevim Genç, “Çankaya'nın her bölgesine çok güzel parklar yapan ve bu parkımıza da Kamer Genç adını veren Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Taşdelen'in değerlendirebildiği her alanı halkın, çocukların ve kamunun yararına sunmak için olağanüstü bir çaba sarf ettiğini belirterek konuşmasına başlayan Cumhuriyet Halk Partisi TBMM Meclis Başkan Vekili Levent Gök ise “Parklara, sosyal tesislere ülkemiz için değer olan insanların isimleri veren Çankaya, kadirşinaslık ve vefa duygusunu en iyi yansıtan ilçemizdir” şeklinde konuştu.

Toplam alanı 6 bin 395 metrekare

Maliye Okulları Mezunları Derneği, Mutlukent Mahallesi Muhtarı Ayfer Yargıç ve Sevim Genç'in Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'e açılan park ve hizmetlerinden dolayı çiçek vermesinin ardından açılış kurdelesi kesilen Kamer Genç Parkı, bölge halkının hizmetine açıldı. Mutlukent Mahallesi 1920. Cadde üzerinde inşa edilen Kamer Genç Parkı, kentsel donatı alanları, tenis kortu, basketbol sahası ve koşu yolu ile Çankayalılara hizmet vermeye başladı. 6 bin 395 metrekarelik bir alana yapılan park, 3 bin 200 metrekarelik yeşil alana sahip. Parkta ayrıca, 355 metrekarelik golf alanını da içinde barındırıyor.