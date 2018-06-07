Kamerun’da Orta Afrikalı bin 300 aileye gıda yardımı

Orta Afrika Cumhuriyeti’nde 2014 yılından itibaren yaşanmaya başlayan etnik grup çatışmaları nedeniyle 300 binden fazla Orta Afrikalı, komşu ülke Kamerun’un doğu ve kuzey bölgelerindeki kamplara veya kamp dışında ailelerin yanına yerleştirilmek zorunda kaldı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nden (UNHCR) alınan bilgiye göre 2018 yılı itibariyle geri dönenler dışında yüzde 62’si çocuk 300 bin civarı Orta Afrikalı mülteci Kamerun’da yaşıyor. Birleşmiş Milletlere ait kamplarda yaşayan 75 bin mülteciye ek olarak 185 bin mülteci ise aileler yanında ya da UNHCR harici kamplarda yaşıyor.

Kamerun’un doğu bölgesi Orta Afrika sınırındaki Garoua-Boula şehrindeki ‘Uni Pour Servir’ isimli kampta bin 300 aile olmak üzere yaklaşık 6 bin Orta Afrikalı mülteci yaşıyor. Ancak mültecilere aylardır temel gıda malzemeleri ulaştırılamıyor. Dünyada en çok mülteciye ev sahipliği yapan ülke konumundaki Türkiye, Kamerun’daki Uni Pour Servir kampına 45 ton temel gıda malzemesini TİKA aracılığıyla ulaştırarak, insani yaşam standartlarına yeniden kavuşmalarını sağladı.

TİKA Kamerun Koordinatörü Ahmet Bozbey dağıtım sırasında yaptığı konuşmada, “Biz Türkiye olarak Orta Afrikalı mültecilerin, ev sahibi Kamerun Devleti’nin, Afrika kıtasının ve dünya genelinde yaşanan mülteci krizinin farkındayız, anlıyoruz ve çözüm için burada olduğumuzu bilmenizi istiyoruz” dedi.

Bozbey ayrıca, “4 milyon mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye Cumhuriyeti din, dil, ırk ayrımı yapmadan mağdurlara ulaştırdığı insani yardım ile dünya birincisi olmanın haklı gururunu yaşamakta, sadece insani yardım değil, TİKA’nın proje ve programları aracılığıyla ülkesel kalkınmalara da katkı sağlamaktadır” ifadelerini kullandı.

Garoua-Boula Kaymakamı Diyen Jam Laurence ise, 2014 yılından bu yana Orta Afrikalı Müslüman nüfusun güvenlik ve kıtlık nedenleriyle özellikle Kamerun’un doğu bölgesine geldiğini, Orta Afrika Cumhuriyeti sınırındaki Garoua-Boula kentinin de konumu nedeniyle bu göçten oldukça etkilendiğini belirtti. Laurence, Orta Afrika Cumhuriyeti’nde siyasi durumun daha da kötüleştiğini ve son bir hafta içerisinde binlerce yeni mültecinin Kamerun’a sığındığını ifade etti. Türkiye Cumhuriyeti tarafından 2017 yılı sonunda gerçekleştirilen gıda yardımından bu yana tekrar Türkiye’nin mülteci ailelerin yanında olduğunu belirten Laurence, bugün gerçekleştirilen gıda yardımı ile bunu bir kez daha gösterdiğini söyledi. Türkiye’nin Orta Afrikalı mültecileri kendi kaderlerine terk etmeyeceğine dair 2017 yılı Aralık ayında verdiği sözünü tuttuğunu ifade eden Laurence, Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Türk halkına desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.