Kamerunlu arıcılar Türkiye’de modern arıcılık tekniklerini öğreniyor

Kamerun’da büyük potansiyele sahip olan arıcılık, halk için önemli bir geçim kaynağı. Modern arıcılık teknikleri, teknolojileri ve uygulamalarının mevcut olmadığı Kamerun’da, ilkel ve geleneksel yöntemlerle yaptıkları bal üretimine modern teknikler kazandırmak ve üretimi arttırmak amacıyla 10 eğitici arıcıya Ordu Araştırma Enstitüsünde bir hafta süreyle eğitim programı düzenlendi. Eğitim programında Genel Arıcılık Uygulamaları (koloni düzeni, kolonilere temel petek verme, Kata çıkarma, Mevsime bağlı ek besleme çalışmaları), ana arı ve arı sütü üretim teknikleri, atölye uygulamaları, arı hastalıkları teşhis ve laboratuvar uygulamaları, balın sınıflandırılması gibi konular uygulamalı olarak gerçekleştirildi.anlatıldı.

Projenin ikinci safhasında Kamerun’un kuzeyinde yer alan Adamowa bölgesinde yaklaşık 40 haneye arıcılık ekipmanı temini, üçüncü safhasında ise Başkent Yaounde’de bulunan Arıcılık Enstitüsüne balın kalitesinin arttırılması amacıyla ’Bal Analiz Laboratuvarı’ kurulması planlanıyor.