Kamış kalem ve mürekkeple yükselen sanat

Unutulmaya yüz tutan geleneksel Türk El Sanatları'nın yaşatılmasına yönelik kurslar düzenleyen Mamak Belediyesi, hat sanatının bütün inceliklerini gelecek nesillere aktarıyor.

Geleneksel Türk el sanatlarından biri olan hat sanatı, Mamak Kültür Merkezi'nde hayat buldu. Hattat olmak isteyen kursiyerler hat sanatını öğreniyor, geçmişten geleceğe kültür köprüsü kuruyor. Kökeni 6. yüzyıla dayanan ve güzel yazı yazma sanatı olarak bilinen hat sanatında kamış kalemler ustaların elinde harikalar oluşturuyor.

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "İstiyoruz ki ebru, hat, keçe ve diğer geleneksel sanatlarımız unutulmasın. Yeni kuşaklara aktarılsın. Türk süsleme ve yazı sanatlarının, usta ellerde kıymetli eserlere dönüştüğüne kurslarımız sayesinde şahit oluyoruz” dedi.

10 yılda yaklaşık 500 mezun veren hat öğretmeni Ali İhsan Sakal tarafından verilen eğitimde, kursiyerler hat sanatının inceliklerini ve uygulama tekniklerini öğreniyor. Harflerin tek tek yazımını gerçekleştiren kursiyerler ardından harflerin birleşme biçimleriyle, sözcüklerin ve tümcelerin yazılış tarzını öğreniyor ve eserlerini süslüyorlar. 1 yıl süren eğitimin sonunda, kursiyerlere sertifika ve başarı belgesi veriliyor.

Hat sanatında çıraklığın ve öğrenmenin ömür boyu sürdüğünü belirten kursiyerler, "Bu sanatı öğrenip ustalaştıkça, daha güzel eserler ortaya çıkıyor ve sanat tutku haline dönüşüyor. Artık bizim yaşam tarzımız oldu. Bu sanatın sonu yok, merakla başlanıyor bir daha bırakılamıyor" dedi.