Kamu Başdenetçisi Malkoç Sudan'da

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve Kamu Denetçiliği Kurumu Genel Sekreteri İbrahim Kılınç, Sudan Ombudsmanı Ahmed Abuzaid Mohammed'in daveti üzerine gittikleri Sudan'da, İslam İşbirliği Teşkilatı Ombudsmanlar Birliği'nin Üçüncü Yürütme Komitesi toplantısına katıldı.

Kamu Başdenetçisi Malkoç, İslam İşbirliği Teşkilatı Ombudsmanlar Birliği'nin Yürütme Komitesi toplantısında yaptığı konuşmada İslam İşbirliği Teşkilatı Ombudsmanlar Birliğinin önemini vurguladı ve birliğin daha aktif ve etkin olması gerektiğini ifade etti. Malkoç konuşmasında, Avrupa'da artan İslam düşmanlığı, ırkçılık ve ayrımcılığa, farklı ülkelerden gelmiş Müslümanların yaşadığı sıkıntılara karşı, İslam ülkelerinin beraber ve birlik içinde mücadele etmeleri gerektiğinin şart olduğuna dikkat çekerek, Almanya, Belçika, Avusturya gibi ülkelerin ombudsmanlarını, ırkçılık, ayrımcılık ve İslamofobi konularına dikkat çekmek için ziyaret ettiğini ve mektuplar yazdığını belirtti.

"Kudüs insanlığın başkentidir"

Malkoç, Kudüs ve Filistin sorununa dikkat çekerek, Kudüs'ün İslam'ın ilk kıblesi, insanlığın başkenti olduğunu, asla İsrail'in başkenti olamayacağını ifade ederek, tüm İslam ülkelerini Kudüs için beraber hareket etmeye çağırdı. Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun, “İnsanların en hayırlısı insanlara en fazla faydası dokunandır” inancı ve “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” düşüncesini kendisine ilke edinerek çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. Suriye'deki iç savaş nedeniyle büyük insani dramlar yaşandığını ve bu süreçten en fazla kadınlar ile çocukların etkilendiğine dikkat çeken Malkoç, Türkiye'nin bu sığınmacıları ülkesine alarak insanlığın onurunu kurtardığını vurgulayarak, 3,5 milyon mültecinin Türkiye'de barındığını, Avrupa'da birçok ülkenin nüfusundan fazla Suriyeli öğrencinin Türkiye'de eğitim gördüğünü söyledi.

Programda Türkiye Cumhuriyeti Kamu Denetçiliği Kurumu ve Sudan Cumhuriyeti Kamu Şikayet Odası (Ombudsman) arasındaki İşbirliği Mutabakat Zaptı imzalandı. Sudan ziyaretinde bir dizi temaslarda bulunan Malkoç, Sudan Yüksek Mahkeme Başkanı Haider Ahmed Dafalla'yı, TİKA Mesleki ve Teknik Merkezi'ni, Hartum Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'ni ziyaret ederek yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgiler aldı. Malkoç, Osmanlı kabirlerini ziyaretinin ardından Kur'an-ı Kerim Üniversitesi'ni ziyaretinde, Teknoloji bölümü öğrencileriyle söyleşide bulundu. Şeref Malkoç Sudan'da görev yapan Türk personeller, Sudan'da faaliyet gösteren Türk STK temsilcileri ve Sudan'da temaslarda bulunan Türk delegasyonlarımızla da toplantılar yaptı.