Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, “Türkiye terörden çok çekmiş ülkedir. Dünyadaki bütün terör örgütlerinin hedefi haline gelmiştir” dedi.

Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, İstanbul’da bir gece kulübünde meydana gelen terör saldırısı hakkında açıklamalarda bulundu. 2017’nin ilk saatlerinde meydana gelen saldırıyı lanetleyen Malkoç, “Terör bir insanlık suçudur. Terörün dini, imanı mezhebi ve mekanı olmaz. 2017 yılına girdiğimiz ilk saatlerde İstanbul Ortaköy’de insanlığa ve insanların hayatına kastedilerek yapılan aşağılık saldırıyı lanetliyorum. Maalesef müşahede etmekteyiz ki terör hızla devletlerin birbirleriyle karşılıklı olarak konuşma dillerinden biri haline gelmektedir. İnsanlığın barışçı bir yol olarak seçtiği ve yüzyıllardır uyguladığı diplomasinin yerine, bazı ülkeler ve uluslararası güçler tarafından terör yönteminin benimsendiği görülmektedir. Üzülerek belirtmek isteriz ki terör hafife alınmakta ve senin-benim teröristim ya da iyi-kötü terör ayrımı yapılmaktadır. Terör örgütlerine utanmadan gizli veya açık, lojistik ve silah desteği verilmektedir” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin dünyadaki tüm terör örgütlerinin ortak hedefi haline getirildiğini dile getiren Malkoç, “Türkiye terörden çok çekmiş ülkedir. Dünyadaki bütün terör örgütlerinin hedefi haline gelmiştir. Bu kendiliğinden rasgele olmuş bir durum değildir. DAEŞ’ten PKK’ya, PYD’den FETÖ’ye dünyanın en kanlı terör örgütlerinin hedefi haline gelmiştir, getirilmiştir” dedi.



“Türkiye terörle mücadelede dünyada yalnız bırakılmıştır”

Terörle mücadelede Türkiye’nin yalnız bırakıldığını aktaran Malkoç, Türkiye’nin mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğini vurguladı.

Türk milletinin terörün üstesinden geleceği mesajını veren Malkoç, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

“Türkiye ombudsmanlığı olarak, her zaman insan haklarından, hakkaniyetten ve adaletten yana olduk. İnsanlık düşmanı olan teröre karşı mücadeleyi uluslararası alanda destekledik. Böyle de yapmaya devam edeceğiz. Türk milletine ve devletine ısrarla terör yoluyla mesaj vermeye çalışanlara bu aşağılık mesajı almayacağız, Türkiye her dönemde diplomasiyi, hukuku, insan haklarını, meşruiyeti önde tuttu ve tutmaya da devam edecek. Türkiye bir taraftan DAEŞ gibi, PKK gibi, PYD ve FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadele ederken diğer yandan Birleşmiş Milletlere kayıtlı mültecilerin yarısından fazlası olan 3 buçuk milyon Suriyeliye ev sahipliği yapmaktadır. İnsanlığın onurunu ve haysiyetini korumaktadır. Suriye’ye barışın gelmesi için elinden geleni yapmaktadır. Bütün dünya bilsin ki Türk milleti ve devleti terör örgütlerinin üstesinden gelecektir. Kaos oluşturma gayreti içerisinde olanlara, huzurumuzu bozmaya çalışanlara gereken dersi verecektir. Bu vahşi saldırı sebebiyle bütün insanlığa başsağlığı diliyorum, ölenlerin yakınlarına sabır, yaralılara ise acil şifalar diliyorum.”