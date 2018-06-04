Kamu İç Denetçileri Derneği iftarda buluştu

TİGEM Konukevinde gerçekleştirilen programa İç Denetim Koordinasyon Kurulu Başkanı İlhan Hatipoğlu, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çetin Aslan, Maliye Bakanlığı İç Denetim Merkezi Uyumlaştırma Dairesi Başkanı Mehmet Bülbül, “Kamu Strateji Platformu”nu temsilen TBMM Strateji Geliştirme Başkanı Naim Çoban, Başbakanlık Strateji Geliştirme Başkanı Halil Afşarata, Kalkınma Bakanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanı Ahmet Dinçer, Mali Hizmetler Uzmanları Derneği Başkanı Bahri Akgül, Türkiye İç Kontrol Enstitüsü Başkanı Bertan Kaya, Başkan Yardımcısı Sezer Bozkuş Kahyaoğlu, Kamu Bilişimcileri Derneği Başkanı Doç. Dr. İzzet Gökhan Özbilgin ve Türkiye’de birçok kamu kuruluşunda görev yapan iç denetçiler katıldı. Programda “İç Denetime Değer Katanlar Ödül Töreni” ile kamuda iç denetim faaliyetlerinin başladığı günden bu yana yaptıkları çalışmalarla mesleğin gelişimi ve fonksiyonunun güçlendirilmesine yardımcı olan yöneticilere ödül verildi. KİDDER eski başkanları Faruk Uysal ve Ahmet Dinçer’e plaket verildi. Gündeme ve iç denetim mesleğinin geleceğine yönelik değerlendirmelerle iftar programı sona erdi.