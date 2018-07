Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

Pursaklar’dan Bağlum istikametine seyir halinde olan M.Y yönetimindeki 06 ZUR 68 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen 06 AEZ 556 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki araç da yol kenarına savruldu. Kaza sırasında kamyonetten fırlayan M.Y. olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer araçtaki sürücü ise olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza hakkında başlatılan soruşturma devam ediyor.