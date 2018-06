Kanaat önderleri ve muhtarlar iftarda bir araya geldi

Abidinpaşa Lale Restoranda gerçekleşen iftar organizasyonuna Başkan Akgül’ün yanı sıra Mamak Kaymakamı Ziya Polat, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammed Abdullah Özer, AK Parti Ankara Milletvekili Adayı Büşra Soylu, Mamak Müftüsü Ramazan Ilıkkan ve çok sayıda davetli katıldı. Halka kaliteli hizmeti ulaştırma anlamında muhtarların çok büyük katkılarının olduğunu kaydeden Mamak Kaymakamı Ziya Polat, Mamak’ta muhtarlar ve kanaat önderlerinin mahalleli ile devlet arasında bir köprü vazifesi kurduklarını belirterek, ilçeye birlikte hizmet etmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

İftar sonrasında konuşan Akgül, ortak gayenin vatandaşa hizmet olduğunu belirterek, "Belediyelerin yereldeki temsilcileri muhtarlarımızdır. Mahalle muhtarlarımız, ihtiyar heyeti ve kanaat önderleri bizim en yakın yol arkadaşlarımızdır. Mahallelerimizin sorunlarını en iyi bilerek her zaman çözümünde içerisinde yer alıyorlar. Onlarla sürekli iletişim ve etkileşim içinde olmak, vatandaşımızın beklentilerini karşılamamıza çok yardımcı oluyor" dedi.

Akgül, her yıl olduğu gibi bu ramazan ayında da mütevazı sofralarda oruç açtıklarını kaydederek, "Biliyoruz ki iftar sofraları zenginin fakirin gencin yaşlının kaynaştığı sofralardır. İlçemizde her gün halkımızla iç içe oluyoruz. Mamak’ın her gün bir mahallesinde gönül sofraları kurduk. Gücümüz yettiğince de yanlarında olmaya devam edeceğiz. Bu sofralarda bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ediyorum" ifadelerini kaydetti.

Davetliler okunan dualardan sonra tasavvuf müziği eşliğinde oruç açtı.