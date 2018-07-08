Kanser hastası minikler Yenimahalle’de moral depoladı

Müzeye gelen çocuklar, yaptıkları etkinliklerle moral depoladılar.

Yenimahalle Belediyesi tarafından kaybolan toplumsal değerler hakkında farkındalık oluşturmak için hayata geçirilen Evrensel Değerler Çocuk Müzesi’nde çocuklar için düzenlenen eğitim programları yoğun ilgi görüyor. Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında yapılan çalışmalarla da dezavantajlı çocuklarla çeşitli etkinlikler yapılıyor. Bu çalışmalar kapsamında Kanserle Barış Derneği bünyesinde kanser tedavisi gören çocuklar müzeyi ziyaret etti. Müzenin tüm alanlarını dikkatle inceleyen çocuklar, oynanan oyunlarla keyifli anlar yaşadılar. Çocukların kahkahalarıyla müzeyi doldurduğu etkinlikte çocuklar Pinokyo alanında tiyatro izlemenin keyfini yaşarken, vahşi yaşamda yırtıcı hayvan figürlerini inceleme şansı buldu. Minik öğrenciler, diğer alanlarda bulunan materyalleri de dikkatli bir şekilde inceledi. Bol bol fotoğraf çekilen çocuklar gün boyunca moral depoladı. Dino Kafe’de yaş pasta kesen minikler, müzeden keyifli ayrıldı.