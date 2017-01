Kanser tedavisinin ilk kritik adımı: Evreleme

Medicana International Ankara Hastanesi Nükleer Tıp Uzmanı Dr. Nalan Can, gitgide daha küçük lezyonların daha iyi görüntülenebildiğini, ayrıca tedaviye alınan yanıtın da çok daha önce saptanabildiğini kaydetti.

Kanser tanısının ardından tedavinin en önemli adımı evreleme yani kanserin yaygınlığının saptanmasında, gelişen teknoloji hastalara daha yüksek doğruluk, kişiye özel tedavi ve tedavide daha hızlı takip imkanı sunuyor. Kanser tedavisinde öncelikli olarak ‘kanser evresi’nin belirlenmesi, gelişen teknolojiyle artık çok daha hızlı biçimde ve daha yüksek doğrulukla yapılabiliyor.

Uzm. Dr. Can, kanserli hücrelerin, normal hücrelerden farklı olarak hızlı ve kontrolsüz çoğaldıklarını belirterek, “Bu nedenle enerji ihtiyaçları da normalden fazladır; şeker ve bazı özel yapı taşlarını normalden fazla kullanırlar. Bu maddeler radyoaktif olarak işaretlenip görüntülemede kullanıldığında, kanserli hücrelerin yeri saptanabiliyor. PET/CT teknolojisi temel olarak bu mantıktan hareket ederek çalışıyor. Kanserli hücrelerin kullandıkları şeker ve özel yapıtaşlarının radyoaktif radyoaktif işaretlenmesi, kanserin yerini, yaygınlığını (evre), tedaviye yanıt verip vermediği ile bölgesel nüks ya da uzak yayılım olup olmadığını görüntüler. PET/CT, akciğer nodüllerinde tanı amaçlı da kullanılır" şeklinde konuştu.



“PET CT’deki gelişimle daha küçük lezyonları görebiliyoruz”

Bu teknolojideki gelişmeyle daha doğru tedavi planı yapabildiklerini aktaran Uzm. Dr. Can, "Hastaya kanser tanısı konduktan sonra ne kendisi, ne de bizler beklemek istemiyoruz. Hastalığın evresi ileri mi, erken mi yakaladık anlamış oluyoruz. Gittikçe de daha kısa sürede ve daha az radyoaktif madde kullanarak görüntüleme yapmış oluyoruz. Bu da hastanın daha az radyasyon alması demek. Ayrıca radyoterapi planlamasında sağlam organların da korunmasını sağlıyoruz. En çok akciğer, lenf, meme ve kolon kanserlerinde kullanıyoruz. PET CT’deki gelişimle daha küçük lezyonları görebiliyoruz. Bu tetkiki SGK karşılıyor" ifadelerini kullandı.



“Yeni jenerasyon kemoterapi ilaçlarının kullanımı günümüzde artıyor”

"Yeni jenerasyon kemoterapi ilaçlarının kullanımı günümüzde artıyor” diyen Uzm. Dr. Can sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu açıdan bu teknolojide tedavi yanıtının değerlendirilmesi de büyük önem taşıyor. PET CT ile kanser metabolizması görüntülendiği için tedavi yanıtı çoğu zaman daha önce saptanabiliyor. Kanser hastalarının süren tedavisinin daha iyi takibi ve gerekiyorsa başka tedavi şekillerine geçiş imkanı da bu sayede mümkün oluyor.”