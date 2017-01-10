Diğer
Kategoriler
10 Ocak 2017 11:28

Kanser tedavisinin ilk kritik adımı: Evreleme

Kanser tedavisinin ilk kritik adımı: Evreleme

10 Ocak 2017 11:28

Medicana International Ankara Hastanesi Nükleer Tıp Uzmanı Dr. Nalan Can, gitgide daha küçük lezyonların daha iyi görüntülenebildiğini, ayrıca tedaviye alınan yanıtın da çok daha önce saptanabildiğini kaydetti.
Kanser tanısının ardından tedavinin en önemli adımı evreleme yani kanserin yaygınlığının saptanmasında, gelişen teknoloji hastalara daha yüksek doğruluk, kişiye özel tedavi ve tedavide daha hızlı takip imkanı sunuyor. Kanser tedavisinde öncelikli olarak ‘kanser evresi’nin belirlenmesi, gelişen teknolojiyle artık çok daha hızlı biçimde ve daha yüksek doğrulukla yapılabiliyor.
Uzm. Dr. Can, kanserli hücrelerin, normal hücrelerden farklı olarak hızlı ve kontrolsüz çoğaldıklarını belirterek, “Bu nedenle enerji ihtiyaçları da normalden fazladır; şeker ve bazı özel yapı taşlarını normalden fazla kullanırlar. Bu maddeler radyoaktif olarak işaretlenip görüntülemede kullanıldığında, kanserli hücrelerin yeri saptanabiliyor. PET/CT teknolojisi temel olarak bu mantıktan hareket ederek çalışıyor. Kanserli hücrelerin kullandıkları şeker ve özel yapıtaşlarının radyoaktif radyoaktif işaretlenmesi, kanserin yerini, yaygınlığını (evre), tedaviye yanıt verip vermediği ile bölgesel nüks ya da uzak yayılım olup olmadığını görüntüler. PET/CT, akciğer nodüllerinde tanı amaçlı da kullanılır" şeklinde konuştu.

“PET CT’deki gelişimle daha küçük lezyonları görebiliyoruz”
Bu teknolojideki gelişmeyle daha doğru tedavi planı yapabildiklerini aktaran Uzm. Dr. Can, "Hastaya kanser tanısı konduktan sonra ne kendisi, ne de bizler beklemek istemiyoruz. Hastalığın evresi ileri mi, erken mi yakaladık anlamış oluyoruz. Gittikçe de daha kısa sürede ve daha az radyoaktif madde kullanarak görüntüleme yapmış oluyoruz. Bu da hastanın daha az radyasyon alması demek. Ayrıca radyoterapi planlamasında sağlam organların da korunmasını sağlıyoruz. En çok akciğer, lenf, meme ve kolon kanserlerinde kullanıyoruz. PET CT’deki gelişimle daha küçük lezyonları görebiliyoruz. Bu tetkiki SGK karşılıyor" ifadelerini kullandı.

“Yeni jenerasyon kemoterapi ilaçlarının kullanımı günümüzde artıyor”
"Yeni jenerasyon kemoterapi ilaçlarının kullanımı günümüzde artıyor” diyen Uzm. Dr. Can sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bu açıdan bu teknolojide tedavi yanıtının değerlendirilmesi de büyük önem taşıyor. PET CT ile kanser metabolizması görüntülendiği için tedavi yanıtı çoğu zaman daha önce saptanabiliyor. Kanser hastalarının süren tedavisinin daha iyi takibi ve gerekiyorsa başka tedavi şekillerine geçiş imkanı da bu sayede mümkün oluyor.”



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
2
°
C
Kar Yağışlı
  • Çarşamba
    Kar Yağışlı
    2°C
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    -1°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    -1°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    1°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç