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Kapatılan FETÖ yurdu alev alev yandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle kapatılan öğrenci yurdunda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürülürken, yurt kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre, Altındağ ilçesi Karacaören Mahallesi'nde bulunan FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kapatılan 7 katlı öğrenci yurdunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların durumu ilgili yerlere bildirmesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yurt içerisindeki yanıcı maddelerin tutuşması ve rüzgarın etkisiyle alevler tüm binayı sardı. Yangına müdahale eden çok sayıda itfaiye eri uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına alırken, yurt kullanılamaz hale geldi. Öte yandan olası bir yaralanma ihtimaline karşı sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekledi. Jandarma ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

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