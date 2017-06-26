Karadağ Mehmed Fatih Medresesi altıncı mezunlarını verdi

Osmanlı’nın Karadağ’dan çekilmesinden yaklaşık 100 yıl sonra TİKA’nın desteğiyle eğitim faaliyetlerine yeniden başlayan başkent Podgoritsa’daki Mehmed Fatih Medresesi, altıncı mezunlarını verdi. Son mezunlarını 1912 yılında veren ve 2008’de TİKA tarafından yeniden yaptırılarak eğitime başlayan medreseden günümüze kadar 250’den fazla öğrenci mezun oldu. Tuzi Kültür Merkezi’nde düzenlenen diploma törenine, TİKA Başkan Yardımcısı Birol Çetin, Karadağ Başbakan Yardımcısı Rafet Husoviç, Karadağ Milli Eğitim Bakanı Damir Şehoviç, Karadağ Azınlık ve İnsan Hakları Bakanı Mehmed Zenka, Karadağ Parlamento Başkan Yardımcısı Gentsi Nimanbegu, Türkiye’nin Karadağ Büyükelçisi Serhat Galip, Karadağ İslam Birliği Başkanı Rifat Feyziç, TİKA yetkilileri ve mezunların aileleri katıldı.

Törende konuşan TİKA Başkan Yardımcısı Çetin, 2012 yılında medrese ilk mezunları verdiği dönemde Podgoritsa Program Koordinatörü olarak görev yaptığını ve ilk mezuniyet heyecanını herkesle birlikte yaşadığını belirtti. Medresenin 2008 yılından günümüze kadar 250’den fazla mezun vermesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Çetin, TİKA’nın Karadağ’da 10 yıl içerisinde 300’den fazla proje gerçekleştirdiğini fakat medreseye yapılan projelerin bereketinin hiçbir zaman unutulmayacağını kaydetti.

Karadağ Başbakan Yardımcısı Husoviç ise, İslam Birliği bünyesinde faaliyet gösteren Mehmed Fatih Medresesinin eğitim konusunda önemli işlere imza attığını vurguladı. Karadağ hükümetinin her zaman İslam Birliğinin yanında olmaya devam edeceğini söyleyen Husoviç, programda emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Karadağ İslam Birliği Başkanı Feyziç de, Mehmed Fatih Medresesinin bu sene erkeklerde altıncı, kız öğrencilerde ise ikinci mezunlarını vermesinden dolayı duyduğu mutluluğu ifade etti. Feyziç, TİKA’nın ülkede gerçekleştirdiği tüm yardımlardan dolayı Türkiye ve Türk halkına teşekkür ederek, Karadağ İslam Birliğinin bu yardımlar sayesinde varlığını sürdürdüğünü söyledi. Karadağ’da gerçekleştirilen en önemli projelerin destekçisinin her zaman Türk kurumları olduğunu belirten Feyziç, projelerde emeği geçenlere teşekkür etti.

Program, Çetin’in 2016-2017 eğitim-öğretim yılında mezun olan 52 öğrenciye tablet hediye etmesiyle sona erdi.