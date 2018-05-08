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08 Mayıs 2018 18:11

Karadeniz’de Millî Mücadele anlatıldı

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu’nun 2-4 Mayıs 2018 tarihleri arasında Samsun, Trabzon ve Rize’de düzenlediği konferans serisi ve gezici tanıtım tırıyla Karadeniz’de Millî Mücadele anlatıldı.

Karadeniz’de Millî Mücadele anlatıldı

08 Mayıs 2018 18:11


2 Mayıs günü Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Güray Kırpık, Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nden Prof. Dr. Dursun Ali Akbulut ve Prof. Dr. İbrahim Tellioğlu’nun konuşmacı olduğu konferansla başlayan serinin ikinci durağı Trabzon oldu. 3 Mayıs günü Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen ikinci konferansta, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan ve Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Güray Kırpık ile Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hikmet Öksüz, Millî Mücadele‘ye Trabzon’dan sağlanan destekleri ve Pontus soykırımı iddialarını ele aldılar. Konferans serisinin son durağı, Rize oldu. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen son konferansta konuşan Prof. Dr. Güray Kırpık ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zehra Aslan, Pontus soykırımı iddialarının ardındaki politikalara ve Rus işgali sonrasında bölgede yaşanan göçlere dair bilgi verdiler.


Konferans serisine rota boyunca eşlik eden Karadeniz’de Millî Mücadele tanıtım tırında ise, Karadeniz’de 1800’lü yıllardan itibaren sömürgeci güçlerin etkisiyle yaşanan çetecilik ve propaganda faaliyetlerinin, Ekümeniklik ve soykırım iddialarının altında yatan tarihi gerçekleri anlatan kısa filmler gösterildi. Pontusçu propagandanın başladığı 1800’lü yılların başından günümüze uzanan süreci anlatan tanıtım filmlerinin yanı sıra, dağıtılan broşürlerle de Karadeniz’de yaşanan iç isyan, işgal ve propagandaya karşı yürütülen Millî Mücadele’ye dair bilgi verildi.




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