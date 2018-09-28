Karagedik tohum eleme tesisi Gölbaşı Belediyesine devredildi

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Karagedik Mahallesi'ne yapılan tohum eleme tesisi, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Gölbaşı Belediyesi arasında yapılan protokolle Gölbaşı'na Belediyesine devredildi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Mezarlıklar Daire Başkanı Erol Eraslanoğlu'nun imzaladığı protokolle Gölbaşı ilçesi Karagedik Mahallesi'nde yapılan tohum eleme tesisinin devir teslimi yapıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Mezarlıklar Daire Başkanı Erol Eraslanoğlu, “Ankara'nın 6 noktasına yaptığımız tohum eleme tesisi yaptık. Çiftçilerimizin sellektör adını verdiği bu sistemle elediğimiz tohum yüzde 90 oranında sertifkalı ürün haline geliyor. Bu ürünleri de çiftçilerimiz piyasa fiyatının çok daha altında bir fiyatla temin edebiliyor. Çiftçilerimize destek olmak için yaptığımız bu tesisi Gölbaşı Belediyesine devrediyor, işletmesini belediyemize bırakıyoruz. Çiftçilerimize hayırlı, bereketli olsun” dedi.

Devir teslim töreninde konuşan Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay ise, “Başta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ve kıymetli bürokratlarına Gölbaşı'na kazandırdığı bu güzel tesis için teşekkür ediyorum. Tesisisin işletmesi bundan sonra belediyemize ait olacaktır, çiftçilerimize hayırlı olsun. Allah bereketli kazançlar nasip etsin” dedi.

Tohum eleme tesisi ile birlikte hububat ekimi ve bakliyat ekiminin daha kaliteli ve verimli hale getirilmesi ve çiftçilere ekonomik açıdan katkı sağlaması hedefleniyor. Ayrıca sağlıklı ve ilaçlanmış hububat tohumu kullanılarak hastalıkların sebep olduğu kayıpların ortadan kaldırılması hedefleniyor.