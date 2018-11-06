Karaoğlan kabri başında anıldı

Eski başbakanlardan Türk siyasetinin Karaoğlan'ı Bülent Ecevit, vefatının 12'nci yılında kabri başında anıldı.

Devlet Mezarlığı'ndaki anma törenine CHP Genel Sekreteri Mehmet Akif Hamzaçebi, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, CHP İl Başkanı Rıfkı Güvener, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör ile yönetimi, Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kartal, Yenimahalle Belediyesi Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu, Yenimahalle Belediye CHP Grup Başkan Vekili Kayhan Yüregir ve çok sayıda partili katıldı.

"Halktan yana siyaset anlayışı ile tarihe damga vurdu"

Ecevit'in kabrine karanfil bırakan Fethi Yaşar ve beraberindeki heyet daha sonra saygı duruşunda bulundu. Törende konuşma yapan Hamzaçebi, "Dürüst ilkeli ve halktan yana siyaset anlayışıyla Türkiye siyasi tarihine damga vuran, halkın Karaoğlan'ı 3'üncü Genel Başkanımız Bülent Ecevit'i saygı ve özlemle anıyorum" dedi.

"Halk adamıydı, içimizden biriydi"

Başkan Yaşar da, "Merhum Başbakanımız, büyük devlet adamı Bülent Ecevit'i ölüm yıldönümünde kabri başında andık. Bülent Ecevit siyasi nezaketin simgesi haline gelmiş, halkla unutulmaz ve yıkılamaz bir yakınlık kurmuş nadir siyasetçilerdendi. Türk siyasi tarihine ismini altın harflerle yazdırmış her kesimin hayranlığını ve takdirini kazanmıştır. Ecevit halk adamıydı, içimizden biriydi. Kendisini saygıyla anıyoruz. Ruhu şad olsun" diye konuştu.