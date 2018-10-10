Karayolları ile ilgili kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu

Muş, cep telefonu kullanan sürücülere de 235 Türk lirası ceza uygulanacağını belirtti.

AK Parti'nin trafik cezalarının artırılması, kolluk personelinin TSK'daki muadilleriyle eşit haklara sahip olması, uyuşturucu ile mücadelede ek önlemler alınması, güvenlik korucularının gençleştirilmesi gibi düzenlemelerin de bulunduğu kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. AK Parti Grup Başkanvekili Muş, TBMM'de kanun teklifine ilişkin açıklama yaptı. Muş, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş nedeniyle bazı kanunlarda değişiklik yapılması gerektiğini belirterek, 50 maddelik teklifte trafik güvenliğini arttıracak, vatandaşların güvenli şekilde seyahat etmesini sağlayacak düzenlemeler bulunduğunu ifade etti. Muş, "Kanun teklifimizde güvenlik köy korucularından 44 yaşını dolduranların emekli edilmesi ve yerlerine 30 yaşını doldurmamış daha genç köy korucularının alınmasına yönelik teklifimiz de söz konusudur. Güvenlik korucularımızın gençleştirilmesine yönelik teklifi olarak kanun teklifimizin içinde bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Hurdaya ayrılan araçların trafiğe çıkmasını caydıracak şekilde düzenlemeler yanında 2 bin 18 lira idari para cezasının getirildiğini söyleyen Muş, "Halk arasında 'çakar' olarak bilinen ışıklı ve siren takmak suretiyle vatandaşları rahatsız eden, onları tahrik eden bazı sürücüler bulunmaktadır. Çakar olarak bilinen, ilgililerin dışında kullananların sayısında artış olduğunu görüyoruz. Siren ve yoğun çakarla beraber sürücüleri, sürüş hakimiyetlerini, araç hakimiyetlerini kaybetmelerine sebep olabilecek bazı durumlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. İzinsiz ve mevzuatımızın izin verdiği kişilerin dışında bunları kullananlar bin 2 lira Türk lirası trafik cezası teklifimizde öngörüyoruz ve ilk yakalandığı tarihten geriye dönük bir yıl içerisinde üç defa yakalanması durumunda 15 gün aracı trafikten men edilecektir, yakalandığı anda da cihazlar söktürülecektir" şeklinde konuştu.

Muş şöyle konuştu:

"Abartılı egzoz kullananlara bin 2 Türk lirası para cezası ve sökülüp ruhsata uygun hale getirilinceye kadar trafikten men edilecektir. Muayenesiz araçlar trafiğe çıktıkları tespit edilirse 235 lira para cezası, emniyetsiz raporu verilip de seyir halinde kullanılan araçlara da 488 lira idari para cezası teklif ediyoruz. Kırmızı ışık ihlali yapan sürücüler 235 Türk lirası idari para cezasıyla karşı karşıya kalacaklar ve 3 defa kırmızı ışık ihlali yapanların ehliyetine 45 gün, iki veya daha fazla sefer bir yıl geriye dönük kırmızı ışık ihlali yapanlara 60 gün süreyle ehliyetlerine el konulacaktır. İki veya daha fazla sefer ehliyetine el konulan sürücüler psikoteknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanının raporuna ihtiyaç duyacaklardır. Emniyet şeridi kullananlara bin 2 Türk lirası idari cezası öngörülmektedir. Makas atanlar bin 2 lira idari para cezası ile karşı karşıya kalacaklardır. Tek yönlü karayollarında ters şeritten gidenlere bin 2 lira idari para cezası uygulanacaktır. Sürekli sol şeridi işgal edenlere 235, kamyon ve çekici ise bin 2 Türk lirası idari para cezası ile karşı karşıya kalacaklardır. Spin, drift yapanlar 5 bin 10 Türk lirası idari para cezasına çarptırılacaklar, 60 gün süreyle ehliyetlerine el konulacak, araçları 60 gün süreyle trafikten men edilecektir. Cep telefonu kullanan sürücülere 235 Türk lirası idari para cezası uygulanacak."

Muş, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili soru üzerine konuyla ilgili çalışmalarının olmadığını ifade etti. Muş, Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına yönelik olarak da görüşmeler devam ettikçe açıklama yapılacağını belirtti.