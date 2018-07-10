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10 Temmuz 2018 10:07

Kardelen Kültür Derneği’nden Başkan Akgül’e ziyaret

Kardelen Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Gülseren Daldal ve beraberindeki heyet Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül’ü ziyaret etti.

Kardelen Kültür Derneği’nden Başkan Akgül’e ziyaret

10 Temmuz 2018 10:07


Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül iş, siyaset ve sivil toplum kuruluşlarından gelen ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Akgül’ün bu seferki konukları ise yeni kurulan Kardelen Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Gülseren Daldal ve yönetimi oldu. İlçede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının toplumun gelişimi için önemli roller üstlendiğini ifade eden Akgül belediye olarak ortak bir kaygı, ortak bir amaç doğrultusunda bir araya gelen derneklerin çalışmalarını her zaman desteklediklerinin altını çizerek, "Projelerimizi yaparken tüm kesimin beklentilerine göre hareket ediyoruz. Kadınlarımızın aile bütçesine destek vermesi ve sosyalleşmesi için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getiriyoruz. Kadınların toplumda daha güçlü olması için gerekli bütün çalışmaları yapıyoruz" ifadelerini kullandı.




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