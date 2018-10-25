Kardeş Kalemler Aylık Avrasya Edebiyat Dergisi'nin 142. sayısında Ahmet Cevad anıldı

Avrasya Yazarlar Birliği tarafından çıkarılan Kardeş Kalemler Aylık Avrasya Edebiyat Dergisi'nin yayınlanan 142. sayısında Azerbaycan'ın milli marşının yazarı Ahmet Cevad, katledilmesinin yıl dönümünde anıldı.

Avrasya Yazarlar Birliği tarafından çıkarılan Kardeş Kalemler Aylık Avrasya Edebiyat Dergisi'nin 142. sayısı yayınlandı. Dergide, kardeş Azerbaycan'ın milli marş yazarı, büyük mücadele adamı Ahmet Cevad katledilmesinin yıl dönümünde anıldı. Türkçe'nin konuşulduğu coğrafyaya hitap eden edebiyat dergisi 'Kardeş Kalemler', Balkanlar'dan Orta Asya'ya Türkçe'nin farklı renklerini temsil eden edebiyatlar arasında kalıcı köprüler kurmayı amaçlıyor. Genel yayın yönetmenliğini Şair Ali Akbaş'ın yaptığı Kardeş Kalemler'in ‘editör' yazısında Azerbaycan milli marşının şairi Ahmet Cevad'ın 13 Ekim tarihinde vandallar tarafından katledilmesi işlendi. Ahmet Cevad'ın ve onun kaderini paylaşan diğer aydınların biyografisini yazan editörler, Sovyet döneminden kalma bir alışkanlıkla Cevad'ın ‘pantürkist olmakla suçlandığını' ifade etti. "Bu ifadenin eski dönemde Sovyet yapısı içerisinde kullanılmasının gerekçesini anlamak mümkün ama bu ifadeyi günümüzde de sürdürmek takdir edersiniz ki yersizdir" denilen yazıda, "Türklerin birbirlerini sevmeleri suç olamaz. Türk halklarının birbirleriyle dayanışma içinde olmayı arzu etmelerinden daha tabii ne olabilir" ifadeleri yer aldı.

Kardeş Kalemler'in bu ayki sayısında Ali Akbaş, Ahmed Cevad Ahundzade, Nergis Biray, Sien, Kynat, Oktay Hacımusalı, İsmail Delihasan, Natalya İvanovna Xarlampyeva, Resmiyye Sabir, Yelena, Kryukovaa, Memmed İsmayıl, Nesipbek Dawtayulı, Malik Otarbayev, Necdet Ekici, Mila Kurudimova, Farangisbonu Sharipova, Aysun Demirez Güneri, Ramiz Rövşen, Nazım Muradov, Jazira Otızbay, Metin Savaş, Rahmi Ali, Ali Şir gibi edebiyat dünyasının yakından tanıdığı isimlerin kaleme aldıkları yazı ve şiirler okuyucuyla buluşuyor.