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09 Ocak 2017 15:47

Kardeş Kılıçdaroğlu Ak Parti’de

Kardeş Kılıçdaroğlu Ak Parti’de

09 Ocak 2017 15:47

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun abisi Celal Kılıçdaroğlu, AK Parti Genel Merkezi’ne gelerek, “AK Partiye geçtim, doğru yolu seçtim” dedi.
Celal Kılıçdaroğlu öğle saatlerinde eliyle ‘Rabia işareti’ yaparak AK Parti Genel Merkezi’ne giriş yaptı. Yanında taşıdığı çantasında Didim Belediye Başkanının FETÖ’ye, PYD’ ye ve Erkan Karaaslan’a aktardığı paraların belgeleri olduğunu öne süren Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı, Başbakan ve İçişleri Bakanına seslenerek,“Delilleri karartmadan Didim Belediye Başkanı hakkında soruşturma başlatılsın” çağrısında bulundu.
AK Parti Genel Merkezinde çay içtikten sonra basın mensuplarına açıklama yapan Celal Kılıçdaroğlu,” AK Parti’ye üye olduğunu ifade ederek, "Elimde bilgilerle, belgelerle geldim. AK Parti’ye üye oldum. Buradan sonrada İç İşleri Bakanlığına elimdeki belgeleri teslim edeceğim. FETÖ ile mücadelede her zaman devletimizin yanındayım, Cumhurbaşkanımın yanındayım, Başbakanımın yanındayım. Ben, sadece siyasi partilerin içinde bulunan FETÖ’cülerin temizlenmesini istiyorum" açıklamasını yaptı.
Gazetecilerin sorularını da cevaplayan Celal Kılıçdaroğlu, “Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek misin?” Sorusuna “Görüşmeyeceğim” yanıtını verdi. “Kardeşinize FETÖ ile mücadele kapsamında bir çağrınız var mı?” sorusu üzerine ise Kılıçdaroğlu, “Tüm siyasi partilere var, Kendi içlerindeki FETÖ’cüleri temizlerini istiyorum. Kendi irademle bu yola başvurdum” diye konuştu.
“Görüyorsunuz, ben deli değilim”
“Kılıçdaroğlu’na 15 Temmuz’dan önce de cemaat hakkında uyarılarda bulundunuz mu?” şeklindeki soruya Celal Kılıçdaroğlu,” Ben söyledim ama bana ‘sen bu işe karışma’ dedi. Fakat aradan bir kaç gün geçti danışmanı FETÖ’cü çıktı, içeri aldılar.” Çocuklarının kendinse dava açmasına ilişkin ise Kılıçdaroğlu, “Görüyorsunuz, ben deli değilim, kendi hür irademle bu yola baş koydum. “Kemal Kılıçdaroğlu’nun beni tebrik etmesi lazım. AK Partiye geçtim doğru yolu seçtim" ifadelerini kullandı. (SLCK-BA-Y)



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