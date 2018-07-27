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27 Temmuz 2018 10:00

Kardeş şehir Seul’de Ankara rüzgarı esecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu (FOMGET), Güney Kore’nin başkenti Seul’de gerçekleştirilecek ’Seul Dostluk Festivali’nde Ankara rüzgarı estirecek.

Kardeş şehir Seul’de Ankara rüzgarı esecek

27 Temmuz 2018 10:00


İki başkent arasında siyasi, ekonomik ve kültürel alandaki işbirliklerini arttırmak amacıyla 1971 yılında Ankara ve Seul arasında imzalanan "Kardeş Şehir Protokolü" ile dostane ilişkiler daha da ivme kazandı. Türk halk danslarının yaşatılıp tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılmasını misyon edinen Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu (FOMGET), 1-2 Eylül tarihlerinde bu yıl 23.’sü düzenlenecek olan ’Seul Dostluk Festivali’ne katılarak, hem Ankara’nın hem de Türk kültürünün tanıtılmasına katkı sağlayacak. Türkiye’nin 7 bölgesine ait halk oyunlarını sergileyecek olan FOMGET ekibi; seğmenler, teke, zeybek, horon, kaşık havası ve halaydan oluşan bir görsel şölen sunacak.




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