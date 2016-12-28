Kargoyla uyuşturucu gönderdiler

Gümrük Muhafaza Ekiplerinin, İstanbul Uluslararası Kargo İşleme Merkezindeki narkotik dedektör köpeklerle bir kargoda ve kargo sahibinin evinde yaptığı aramada, piyasa değeri 420 bin TL olan toplam 8 kilo 150 gram yeni nesil uyuşturucu maddelerden ’gamma-Bütirolaktan’ ele geçirdi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada, özellikle yurt dışından kargo ve posta yolu ile getirilmeye çalışılan uyuşturucu maddeleri tespit etmek ve alıcılarına ulaşmak üzere İstanbul Uluslararası Kargo İşleme Merkezindeki (UKİM) operasyonlara ağırlık verildiği belirtildi. Bu kapsamda UKİM’de bulunan İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne bağlı Narkotik ekipler ve beraberindeki narkotik dedektör köpeklerin yurt dışından gelen gönderilerle ilgili yaygın denetimlerini yasaklı ve uyuşturucu madde içermesi ihtimaline karşı sürdürmekte oldukları ifade edildi. Ekiplerin kargo merkezinde yürüttükleri çalışmalarda Hong Kong adresli bir firmadan gönderilen ve İstanbul’da oturan B.K. isimli bir kişiye gelen iki ayrı gönderinin yapılan risk analizi çalışmaları sonucunda şüpheli olarak değerlendirildiği bildirildi.



Narkotik dedektör köpekler tarafından iş başında

Gümrük Muhafaza Ekiplerince kullanılan Narkotik Dedektör Köpeklerinden Trojan, Cash ve Nitro’nun, gönderilere aşırı derecede yoğunlaşmaları üzerine kolinin içerisinde üzerinde Dream Shower ibaresi bulunan toplam 5 adet beyaz plastik şişenin tespit edildiği belirtildi. Toplam ağırlığı 6 kilo 825 gram gelen sıvıların kullanılan uyuşturucu test kiti ile yapılan ön analizinde; yeni nesil uyuşturucu maddelerden ’gamma-Bütirolaktan’ olduğu uyarısı alındığı ve savcılık talimatı kapsamında, kolinin alıcısı olan B.K isimli şahsın gönderiyi teslim almasını müteakip müdahale edilerek gözaltına alındığı kaydedildi.



Piyasa değeri 420 bin TL

Gümrük Muhafaza ekiplerinin narkotik dedektör köpeklerinin de katılımıyla şahsın evinde yaptıkları aramada, muhtelif sayıda boş şişe, satışa hazır hale getirilmiş 39 adet şişede 1 kilo 335 gram ’gamma-Bütirolaktan’ cinsi uyuşturucu madde ile çeşitli miktar ve türde uyuşturucuyla bunları kullanmaya yarayan düzeneklerin ele geçirildiği bilgisi verildi. Tespiti yapılıp el konulan toplam 8 kilo 150 gram olan piyasada GBL olarak da bilinen ’gamma-Bütirolaktan’ maddesinin ve diğer eşyaların piyasa değerinin yaklaşık 420 bin TL olduğu değerlendirildi.

B.K isimli şahıs hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde suç duyurusunda bulunulduğu ve şahısın çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Gümrük Muhafaza Memurları tarafında Metris Ceza evine teslim edildiği ifade edildi.