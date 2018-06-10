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10 Haziran 2018 11:34

Karne hediyesi Çankaya Belediyesinden

Çankaya Belediyesi, 2017-2018 eğitim dönemini tamamlayarak karnelerini alan öğrencilere, “Çankaya Belediyesi Çocuk Kitapları Serisi” armağan etti.

Karne hediyesi Çankaya Belediyesinden

10 Haziran 2018 11:34


Karne heyecanı yaşayan minik öğrencilerin hediyesi yine Çankaya Belediyesinden geldi. Karne günü okulları ziyaret eden Belediye yetkilileri, 2017-2018 eğitim-öğretim dönemini tamamlayarak karnelerini alan minik öğrencilere Çankaya Belediyesi Çocuk Kitapları, Tükenmez Kitapları serisinden seçmeler armağan etti.


Başkan Alper Taşdelen’in göreve gelmesinden sonra ilçedeki okullarda kapsamlı tadilat yaparak fiziki şartları iyileştiren Çankaya Belediyesi, çocukların eğitsel gelişimi için de binlerce kitap dağıttı. Sadece Çankaya’da değil ülkenin dört bir yanında en ücra köşedeki köye kadar çocuklara Bilim Hikayeleri, Tükenmez Hayatlar ve Tükenmez Kitaplardan oluşan Çankaya Çocuk Kitapları Serilerini ulaştıran belediye, bugüne kadar yaklaşık 400 bin adet kitap dağıttı.


Kitap okumaya teşvik ve çocukların ufkunu açmaya yönelik titiz bir çalışma yapan Çankaya Belediyesinin hediyesi “Bencil Dev”, “Bremen Mızıkacıları”, “Yeni Yıl Hediyesi”, “Yaşıyor Yaşamıyor” ve “Son Yaprak” isimli kitaplardan oluşan “Çankaya Belediyesi Çocuk Kitapları Serisi”ni alan minik öğrenciler, karne sevincinin yanı sıra yeni kitaplarla yeni yolculuklara çıkacak olmanın heyecanını yaşadı.




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