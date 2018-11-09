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Karşıya geçerken canından oldu

Ankara’da bulvar üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Ankara'da bulvar üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.


Alınan bilgilere göre, Altındağ ilçesi Hacettepe Mahallesi'nde bulunan Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nin önünde Atatürk Bulvarı üzerinden karşıya geçmeye çalışan Vahit Elyıldırım'a (50), o esnada Ulus istikametinde seyreden M.E.A. (22) idaresindeki 0 KGC 87 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan yaya, yerde hareketsiz kaldı.


İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı kontrolde, Elyıldırım'ın hayatını kaybettiği anlaşıldı. Araç sürücüsü ifadesi alınmak üzere gözaltına alınarak karakola götürüldü.


Kaza nedeniyle bulvarın 2 şeridi yaklaşık 1 saatliğine araç trafiğine kapandı. Yol üzerinde işaretleme yapan polis ekipleri, trafiğin tek şeritten kontrollü olarak devam etmesini sağladı. Kaza hakkında inceleme devam ediyor.

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