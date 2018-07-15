15 Temmuz hain darbe girişiminin 2’nci yıl dönümü vesilesiyle Karşıyaka Mezarlığı içinde bulunan 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği’nde anma programı düzenlendi. Şehitleri anma programına TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ankara Valisi Ercan Topaca, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ve şehit yakınları katıldı. Programda, Kocatepe Camii İmam Hatibi Mehmet Atıcı, Kur’an-ı Kerim okudu. İl Müftü Vekili Ali Gülden’ın şehitler için ettiği duanın adından ise program sona erdi. TBMM Başkanı Yıldırım, şehit kabirlerini ziyaret ederek dua etti ve kırmızı karanfil bıraktı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni bombalayan darbecilerin helikopterden açtığı ateşle şehadete yürüyen Necmi Bahadır Denizcioğlu’nun kardeşi Leyla Çatalbaşı, vatan için bir şehitleri olduğu için çok gururlu olduklarını belirterek, o gece kardeşi Necmi Bahadır Denizcioğlu ile yaptığı telefon konuşmasını şöyle anlattı:

"Biz 5 kardeştik 4 kardeş hala yürümeye hazırız. Ben yurt dışındaydım, İzmir’e geldim. Ağabeyim de bir hafta sonra oraya gelecekti. Cumhurbaşkanımızın çağrısını duyduktan sonra ağabeyimi aradım. Çünkü ağabeyimin Tayyip Erdoğan’a ayrı bir düşkünlüğü vardı. Aradığımda ’abi neredesin’ dedim, ‘külliyedeyim, aslanlar gibi yürüyoruz. Bu vatanı onlara bırakmayacağız’ dedi. 20 dakika sonra telefon açtığımda hayatını kaybettiğini öğrendim.”

"Yine böyle bir şey olsa bütün aile koşa koşa gideriz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla kimseye haber vermeden sokağa çıkan ve Genelkurmay Başkanlığının önünde darbeci askerlerin havadan açtığı ateş sonucu şehit düşen Mehmet Şengül’ün ablası Derya Şengül, "Gururumuz da hüznümüz de çok büyük. Bir yere gittiğine inanmıyoruz. Zaten ölmedi şehit oldu. Vurdular ve şerefiyle yatıyor burada. Her gün yüzlerce kişi gelip duasını ediyor. Onlar başaramadı, o gitti ama bizler varız. Kardeşim Genelkurmayın önünde şehit oldu. Biz de o gün dışarıdaydık ama bizim kardeşimiz Genelkurmaya gitti ışınlanmış gibi ve helikopterin ateşi sonucu şehit oluyor. Hiçbirimizin birbirimizden haberi yoktu o gece. Kardeşimi evde sanıyorduk, hepimiz dışarıdayken hepimizin arzuladığı bir şeydi şehitlik ve kardeşimize nasip oldu. Bizim başka vatanımız yok. Yine böyle bir şey olsa bütün aile koşa koşa gideriz" ifadelerini kullandı.

Şehit Mehmet Şengül’ün annesi ise "Gururluyuz, şerefliyiz. Bir canım var bir daha olsa bu canımı feda ederim. O gece oğlumun yanında değildim, telefonla görüştüm ve son konuşmamız oldu. Bu vatan bizim vatanımız, başka vatanımız yok. Bir canım var feda olsun bu vatana” dedi.