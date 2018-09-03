Kartaltepe’den yeni konut kampanyasına tam destek

MSB Grup Yapı, Kartaltepe Alışveriş ve Yaşam Merkezi projesi kapsamındaki Kartaltepe Konutları projesinin kampanyaya dahil ettiklerini açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde açıklanan konutta yeni kampanya “Türkiye İçin Kazanç Vakti” sloganıyla hayata geçirilen projeye bir destek de MSB Grup Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bakşi’den geldi. Bakşi, 31 Ekim 2018’e kadar devam edecek olan kampanyaya destek vereceklerini belirtti.

Kampanya ile 60 ay, 0.98 faiz fırsatı sunuluyor

Kampanya ile 60 ay vade ve 0.98 faiz fırsatı sunduklarını belirten MSB Grup Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bakşi, "Kampanya kapsamında konutlarımızda 60 ay boyunca 0.98 faiz imkanı sunuyoruz. Bu kampanyayı aslında biz yılbaşından itibaren özel bir banka ile yapıyorduk ama “Türkiye İçin Kazanç Vakti” kampanyası ile kendi bünyemizde de yapmaya karar verdik" dedi.

Aile kavramına önem verdiklerinin altını çizen Bakşi, “Şirketimizden ev sahibi olanlar bizim için müşteri değil, aile ferdidir. Bundan dolayı şirketimiz bu zor günlerde aile fertlerinin yanında yer alacaktır. Tüm ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızı örnek dairemize bekliyoruz” diye konuştu.

Polatlı’nın en büyük projesi

Kartaltepe Alışveriş Yaşam Merkezi ve Konutları projesi Polatlı’nın en büyük projesi olduğuna dikkat çeken Bakşi, "Biz burada sadece konut yapmıyor, burada bir yaşam merkezi kuruyoruz. Bu yaşam merkezinin içerisinde Kartaltepe Konutları’da mevcut. Havuzdan çocuk oyunlarına, spor salonundan saunasına kadar birçok faaliyet alanı mevcut. 7/24 saat güvenliğin bulunacağı site içerisinde çocuklarınız hem güvenli hem de rahat bir ortamda oyun alanlarında zaman geçirebilecekler. 450 adet (1+1,2+1,3+1,4+1) konutun yer alacağı projeyi en kısa sürede bitireceğiz. Tabi ki doğayla iç içe, çocuk oyun alanları, kapalı ve açık yüzme havuzu, kapalı otoparkı ve güvenli site yaşamı ile yeni bir dünya yaratarak aynı zamanda eşsiz bir yatırım değeri de sunuyoruz" dedi.

Kartaltepe AVM’de markalar yerini aldı

Kartaltepe Alışveriş ve Yaşam Merkezi hakkında da bilgi veren Bakşi, "AVM kanadında ise markalarla anlaşmamız sona gelindi. Bizler inşaat çalışmamızı bitirdik. Markaların içeride mimari çalışmaları devam ediyor. AVM’mizde kısa sürede açılacak" dedi.