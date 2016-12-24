Kartpostal gibi bir Keçiören

Türkiye’nin parlayan yıldızı Keçiören yağan karın ardından beyaz örtüye bürünürken, özellikle Gümüşdere Ihlamur Vadisi ve Kartaltepe Kent Ormanı’nda kar sayesinde oluşan birbirinden güzel manzaralar görenleri etkiledi.

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak’ın 2009 yılında göreve başladığı günden bugüne kadar ilçeye kazandırdığı parklar, yürüyüş parkurları, şelaleler ve tertemiz yollarıyla Ankara’nın incisi haline gelen Keçiören, kar yağışının ardından kartpostallık görüntülere kavuştu.

Keçiören’de etkili olan kar yağışı en çok çocukları mutlu ederken, çocukluk günlerine dönen yetişkinler de kardan adam ve kartopu savaşı yaparak keyifli dakikalar yaşadı. Vatandaşlar ayrıca kar yağışı ile oluşan güzel manzaraları görüntülemek ve tatlı bir anı olarak saklamak için bol bol fotoğraf çekti. Yoğun kar yağışı gün boyu devam ederken, ağaçların dallarını, evlerin çatılarını süsleyen kar taneleri geceyi de aydınlatarak izleyenlere kış mevsiminin en güzel yanını bir kez daha hatırlattı.



"Seyir zevki yüksek bir Keçiören"

Yaptığı hizmetlerle Keçiören’i kartpostallık ilçelerden bir tanesi haline getirmeyi başaran Başkan Mustafa Ak, karın en çok çocukları mutlu ettiğini hatırlatarak, "Çocuklarımızın, çocukluklarını yaşayabilmesi için yaptığımız parklarımızda yağan kar ile rahatça oyun oynayan çocuklarımız çok mutlular. Her mevsimin kendine özgü güzelliği vardır. Bereket timsali karın yağmasıyla seyir zevki yüksek bir Keçiören ortaya çıktı. Bunun yanında vatandaşlarımızın mağdur olmaması için her türlü tedbiri aldık. Keçiörenlilerin rahatlığı ve mutluluğu için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yoğun bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.