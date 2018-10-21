Kaşgarlı Mahmut Hikaye Yarışması'nın İran-Güney Azerbaycan etabı sonuçlandı

Avrasya Yazarlar Birliği öncülüğünde düzenlenen ve İran-Güney Azerbaycan etabı Varlıq Dergisi tarafından yürütülen 5. Uluslararası Kaşgarlı Mahmut Hikaye Yarışmasının İran-Güney Azerbaycan etabında Ekber Rızapur “Kız geri dön(Qız Qayıt)” adlı hikayesiyle birinci oldu ve böylelikle Türk Dünyası aşamasında yarışma hakkı kazandı. Ali Ahmednejad “Demir Kapılar” adlı hikayesiyle ikinci ve üçüncülüğü “Güvercin Kızlar” adlı hikayenin yazarı Rukiye Kebiri kazandı.

Yarışmanın İran etabına 48 eser katıldı. Haydar Bayat, Hadi Garaçay, Toğrul Atabay, Hemid Arğış ve Şerif Merdi'den oluşan seçici kurul, haftalar süren değerlendirmeler sonucunda İran Türkleri Güney Azerbaycan'dan ödüllerini almaya hak kazanan eser ve yazarları belirledi.

Büyük dil bilgini, Türkçe'nin ilk ansiklopedik sözlüğü Divan-ı Lügati-t Türk'ü hazırlayan Kaşgarlı Mahmut'un 1000. doğum yılında (2008) ilki düzenlenen yarışmanın bu yıl beşincisi düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakanlığının katkıları ve TÜRKSOY'un iş birliğiyle Avrasya Yazarlar Birliği tarafından düzenlenen yarışmaya ilgi bu yıl oldukça büyük oldu.

Türk dünyasının tek ortak edebi yarışması olan Kaşgarlı Mahmut Hikaye Yarışması eş zamanlı olarak Azerbaycan, Başkurtistan, Çuvaş, Gaguzyeri, Hakasya, Karaçay Malkar, Kazakistan, Kırgızistan, Kırım, KKTC, Kumuk, Özbekistan, İran- Güney Azerbaycan ve Türkmen Sahra, Irak-Türkmeneli ve Türkiye başta olmak üzere 16 ayrı ülke ve bölgede yapılıyor. Ülke ve bölgelerde birincilik kazanan eserler uluslararası seçici kurul tarafından değerlendirilerek yarışmanın uluslararası boyutu da gerçekleştirilecek. Uluslararası derecelendirmede ilk üçe ek olarak bir de mansiyon verilecek.

Açıklanan takvime göre Uluslararası Değerlendirme Kasım ayında ve Ödül Töreni ise Aralık ayında hayata geçecek.