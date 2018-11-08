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Kavgaya aldırmadı, aynada saçını düzeltti

Ankara’da bir iş yeri içinde iki kişi arasında çıkan kavgaya aldırmayan adamın aynada saçını düzeltmesi görenleri şaşkına çevirdi.

Ankara'da bir iş yeri içinde iki kişi arasında çıkan kavgaya aldırmayan adamın aynada saçını düzeltmesi görenleri şaşkına çevirdi.


Ankara'da gündüz saatlerinde bir market içinde yaşanan olaydan güvenlik kamerasına yansıyan görüntü, izleyenleri şaşırttı. Görüntüye market içinde kavga eden 2 kişi yansıdı. Pazar kasası ile birbirlerine vuran şahısları izleyen arkadaki adamın kavgaya sırtını dönüp aynada saçını düzeltmesi ilginç anların ortaya çıkmasına neden oldu.

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